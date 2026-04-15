EL UNIVERSAL amplía su sección de horóscopos con nuevas herramientas y contenidos interactivos

EL UNIVERSAL continúa fortaleciendo su oferta digital con la evolución de su sección de horóscopos, un espacio que ahora integra nuevas herramientas interactivas y contenidos especializados para quienes buscan consultar predicciones, compatibilidades y otros aspectos relacionados con la astrología.

Disponible en la plataforma digital del diario, el sitio permite consultar el horóscopo diario para los 12 signos del zodiaco, con predicciones organizadas en áreas clave de la vida como amor, trabajo, dinero y salud. Cada signo incluye además números de la suerte, color del día y compatibilidad zodiacal, elementos que complementan la experiencia para los usuarios.

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Herramientas y contenidos interactivos

La sección no solo ofrece predicciones diarias, también incorpora diversas herramientas que amplían el universo de contenidos astrológicos.

Entre las funcionalidades disponibles destacan:

Compatibilidad de signos , donde los usuarios pueden explorar qué tan compatibles son dos signos en diferentes ámbitos de la vida.

, donde los usuarios pueden explorar qué tan compatibles son dos signos en diferentes ámbitos de la vida. Horóscopo chino , con información sobre los 12 animales del zodiaco oriental.

, con información sobre los 12 animales del zodiaco oriental. Calculadora del signo chino , que permite descubrir el animal correspondiente según el año de nacimiento.

, que permite descubrir el animal correspondiente según el año de nacimiento. Carta astral , para conocer la influencia de los planetas según la fecha de nacimiento.

, para conocer la influencia de los planetas según la fecha de nacimiento. Calendario lunar y fase de la Luna , con información sobre los ciclos lunares.

, con información sobre los ciclos lunares. Números angelicales y horas espejo , secciones dedicadas a interpretaciones simbólicas y espirituales.

, secciones dedicadas a interpretaciones simbólicas y espirituales. Calendario de embarazo, herramienta que permite estimar fechas relacionadas con la gestación.

Predicciones actualizadas y consulta por signo

Cada perfil de signo ofrece una lectura detallada con recomendaciones y reflexiones para el día, así como información complementaria que incluye el color recomendado, números favorables y el signo con mayor afinidad en la jornada.

Además del horóscopo diario, algunos signos también cuentan con predicciones semanales, lo que permite a los lectores anticipar tendencias y tomar decisiones con base en la interpretación astrológica.

Foto: Canva

Un espacio integral sobre astrología

La plataforma también incorpora contenido editorial que explica los fundamentos de la astrología, como la historia del zodiaco, la influencia de los planetas, el significado de los elementos y las casas astrológicas, con el objetivo de ofrecer una visión más amplia de esta práctica.

Con estas nuevas funciones, EL UNIVERSAL busca ofrecer una experiencia digital más completa, accesible e interactiva, donde los usuarios puedan explorar desde predicciones cotidianas hasta herramientas de interpretación astrológica.