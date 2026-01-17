El remedio definitivo para eliminar las cucarachas de tu hogar; conoce el método infalible

Las cucarachas son una de las plagas más comunes y desagradables que pueden representar un riesgo para la salud, ya que transportan bacterias y contaminan los alimentos.

Las cucarachas buscan calor, humedad y restos de comida, por lo que suelen refugiarse en lugares como cocinas, baños, desagües y rincones oscuros, incluso una pequeña fuga de agua o migajas en el suelo pueden convertirse en un imán para esta plaga.

Si has notado la presencia de este insecto en tu casa, existe un truco definitivo para eliminar las cucarachas del hogar de forma eficaz y sin recurrir de inmediato a productos químicos agresivos.

Las cucarachas tienen un ciclo de vida dividido en etapas. Fuente: Freepik.

El método infalible para acabar con las cucarachas

Uno de los remedios caseros más efectivos para eliminar cucarachas combina ácido bórico y azúcar, ya que mientras el azúcar las atrae, el ácido bórico actúa como un potente insecticida que afecta su sistema digestivo.

Antes de probar este truco asegúrate de tomar las medidas de precaución necesarias al manipular este químico y almacena en un lugar seguro.

Cómo aplicarlo paso a paso:

Mezcla partes iguales de ácido bórico en polvo y azúcar. Coloca pequeñas cantidades en tapas de botellas o cartón. Distribúyelas en zonas estratégicas y lejos de áreas comunes: detrás del refrigerador, bajo el fregadero y en grietas. Evita colocar la mezcla al alcance de niños y mascotas.

En pocos días notarás una reducción significativa de cucarachas, ya que este método elimina tanto a los insectos visibles como a los que se esconden en los nidos.

polvo para matar cucarachas. Foto: Especial

Cuidados al utilizar ácido bórico

De acuerdo con el sitio experto MedlinePlus, el ácido bórico es tóxico en ciertas situaciones y tiende a afectar de manera aguda o crónica a las personas que ingieren polvo para matar cucarachas y a quienes están expuestos de manera cotidiana al mismo.

Por este motivo, antes de utilizar este compuesto químico se recomienda tomar las medidas de precaución necesarias si hay menores o mascotas en casa para no poner en riesgo su salud y evitar accidentes.

Algunos síntomas de intoxicación por este producto pueden ser: ampollas, convulsiones, desmayos, somnolencia, fiebre, dolor de cabeza, inquietud, espasmos en los músculos faciales, muda de piel, presión arterial baja y fatiga.

Otro remedio natural para alejar a las cucarachas

Otra alternativa económica para eliminar insectos es una poderosa mezcla con vinagre blanco, laurel o bicarbonato de sodio como repelente natural. Estos ingredientes ayudan a mantener alejadas a las cucarachas y refuerzan la protección de tu hogar.

Cabe mencionar que si la infestación es severa y los remedios caseros no funcionan, lo mejor es contactar a un servicio profesional de control de plagas para una solución definitiva.

