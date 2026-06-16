Más de 250 piezas que recorren la historia de las Copas del Mundo celebradas en América integran la exposición Futbol: Diseñando una Pasión, presentada en el Museo Franz Mayer. La muestra, abierta de martes a domingo de 10:00 a 17:00 horas, explora cómo el diseño, la publicidad y la cultura visual han contribuido a construir la identidad de uno de los eventos deportivos más importantes del mundo.

Desde objetos históricos de Uruguay 1930 hasta piezas relacionadas con la Copa del Mundo de México, Estados Unidos y Canadá 2026, la exhibición invita a los visitantes a conocer el fútbol más allá de lo que ocurre en la cancha y a descubrir las historias, procesos creativos y contextos sociales que han dado forma a cada torneo.

El objetivo de esta exposición, explicó la directora del museo, Giovanna Jaspersen, es demostrar que el fútbol no solo se trata de los 22 jugadores que están en la cancha, sino también de todas las personas involucradas en la realización de un Mundial: creativos, diseñadores y diversos actores que forman parte de este fenómeno social y cultural.

Muestra fútbol diseñando una pasión del Museo Franz Mayer (15/06/2026). Foto: Valeria Barrera / EL UNIVERSAL

Lee también Canícula en México 2026: ¿cuándo llegará al país?; mitos y pronósticos para este fenómeno

“Creo que la gran intención es hacer un viaje a la memoria y que comprendamos qué tan grande es la conversación. Muchas veces creemos que solo se trata de las 22 personas que están en la cancha, de un marcador o de un gol, y nuestra gran apuesta es mostrar todo el talento que existe detrás de una Copa del Mundo”, comentó.

Entre las piezas más destacadas de la exhibición se encuentran el jersey y los tacos de Pelé, utilizados durante el Mundial de México 1970, la primera Copa del Mundo transmitida vía satélite.

[Publicidad]

La exposición no solo refleja la pasión de los aficionados y los momentos deportivos más memorables, sino también el contexto histórico y social en el que se desarrolló cada torneo. Tal es el caso de Argentina 1978, Mundial que fue utilizado como herramienta de propaganda por la dictadura militar. La muestra incluye tanto los carteles oficiales como materiales gráficos elaborados por ciudadanos en señal de protesta.

Muestra fútbol diseñando una pasión del Museo Franz Mayer (15/06/2026). Foto: Valeria Barrera / EL UNIVERSAL

Lee también Beca Benito Juárez; este es el calendario oficial de pagos para el bimestre mayo-junio

Así mismo, presenta historias poco conocidas, como la de la Selección Mexicana, es la única selección nacional vestida por la marca Levi’s, esto ocurrió durante el Mundial de Argentina 1978.

[Publicidad]

Otra de las anécdotas que recupera la exposición ocurrió en México 1986, cuando la Selección de Argentina perdió sus uniformes y tuvo que adquirir nuevos jerseys en Tepito. Sin embargo, una de las historias más destacadas es la de las pioneras del Mundial Femenil México 1971, un torneo no oficial en el que México no solo fue anfitrión, sino también subcampeón.

En la muestra se exhiben los jerseys originales utilizados por las jugadoras que participaron en aquella competencia histórica. Para Jaspersen, se trata de uno de los relatos que merece especial atención.

Lee también Modalidad 40 IMSS: ¿cuáles son los requisitos para inscribirte a la pensión?; aquí te lo decimos

[Publicidad]

Muestra fútbol diseñando una pasión del Museo Franz Mayer (15/06/2026). Foto: Valeria Barrera / EL UNIVERSAL

“Para nosotros fue muy entrañable, pero además creemos que es un paso muy importante para visibilizar una copa que en ese momento no pudo ser oficial” señaló.

Aunque la directora afirmó que la respuesta del público ha sido positiva, con cerca de 10 mil visitantes hasta el momento, espera que la afluencia aumente con el inicio del Mundial de 2026. No obstante, destacó que el principal objetivo de la exposición es conectar con el público local.

“En realidad, no es una exposición pensada con una vocación turística. Es una exposición que estamos haciendo para nuestras propias audiencias, esperando que encuentren en ella una manera de vincularse con algo tan significativo como una Copa del Mundo”, concluyó.

[Publicidad]

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

aov