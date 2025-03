Él es José Ascención; el alcalde de Teuchitlán que está dispuesto a ser investigado por campo de exterminio en Rancho Izaguirre

El pasado 5 de marzo, el colectivo Guerreros Buscadores de Jalisco anunció el descubrimiento de tres crematorios clandestinos en el Rancho Izaguirre en el municipio de Teuchitlán.

La información fue proporcionada mediante una llamada anónima, lo que permitió a la organización notificar a la fiscalía del hallazgo.

El Rancho Izaguirre, que abarca casi 10 mil metros cuadrados y se sospecha que era utilizado por el Cártel de Jalisco Nueva Generación (CJNG), también servía como un lugar de confinamiento, entrenamiento y eliminación de cuerpos.

Lee también ¿Cómo es Teuchitlán?; el municipio de Jalisco donde hallaron crematorio clandestino, utilizado por CJNG

Alcalde de Teuchitlán, dispuesto a ser investigado

En una conversación con el medio local El Occidental, el alcalde de Teuchitlán, José Ascención Murguía Santiago, quien es parte del partido Movimiento Ciudadano, expresó su disposición para ser sometido a una investigación por las autoridades, con el objetivo de aclarar cualquier posible vínculo con el caso. Indicó que desconocía la existencia del rancho hasta que fue asegurado y subrayó los retos que implica la ubicación aislada del terreno.

"El rancho no está dentro de la cabecera municipal, está retirado, aproximadamente a tres kilómetros y medio de la delegación de La Estanzuela, rodeado por cañaverales. Es complicado saber todo lo que ocurre en ese lugar", comentó Murguía, quien explicó que el terreno se encuentra en una zona despoblada, difícil de monitorear debido a las brechas y al terreno accidentado.

Asimismo, se refirió a las críticas del Fiscal General de la República, Alejandro Gertz Manero, quien cuestionó la falta de conocimiento de las autoridades locales sobre las operaciones en el rancho. Murguía subrayó que no se había recibido ningún informe de actividades sospechosas en la zona y reiteró su disposición a colaborar con las investigaciones. "Si me investigan, que me investigan, yo estoy limpio y dispuesto a declarar lo que sé", aseguró.

Lee también Prensa nacional suma tres días seguidos con cartones sobre crematorio clandestino en Teuchitlán; de Galindo a Paco Calderón

¿Quién es José Ascención Murguía Santiago, alcalde de Teuchitlán?

José Ascención Murguía Santiago, también conocido como Chon Murguía, es el actual presidente municipal de Teuchitlán, cargo que ocupa por segunda vez, en el municipio que lo vio nacer.

En una charla con medios locales, el presidente municipal comentó que Teuchitlán es, por lo general, una localidad tranquila y serena, cuya economía se basa principalmente en la agricultura y la pesca. Sin embargo, destacó que en ocasiones es difícil conocer a los vecinos debido a la distancia o la desconexión entre ellos.

También te interesará:

Salinas Pliego llama “Ministra Burra” a Lenia Batres tras abandonar sesión de la Corte; amaga con demandarla

Hombre sube hasta el cráter del volcán Popocatépetl para llevar ofrenda; video se viraliza

¿Quién es Kuik Smile?; el payaso que enfrenta proceso judicial por jugar con botón de pánico en Aguascalientes

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

aosr