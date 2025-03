¿Quién es Kuik Smile?; el payaso que enfrenta proceso judicial por jugar con botón de pánico en Aguascalientes

En redes sociales recientemente se volvió tendencia el nombre del payaso Kuik Smile, pues el comediante compartió una broma en su cuenta de TikTok, donde oprimió el botón de pánico del C5i en Aguascalientes.

Por medio de la plataforma donde el comediante supera los 300 mil seguidores, compartió el polémico clip, donde al ser atendido por la operadora, hizo una broma que va contra la ley.

Ante este hecho, la Fiscalía de Aguascalientes tomó el caso y procedieron en contra del payaso, quien de acuerdo con el código penal del estado podría recibir una condena de 6 meses a 2 años de cárcel o una multa de hasta 50 a 100 días de salario mínimo, según el dictamen del juez.

Este es el video por el cual el payaso 'Kuik' enfrenta un proceso penal, pudiendo alcanzar hasta dos años de prisión. #Aguascalientes #Noticias pic.twitter.com/u4VXFoDPWZ — El Ojo de Aguascalientes (@ElOjodeAgs) March 12, 2025

¿Quién es Kuik Smile?

El comediante originario de Aguascalientes se popularizó en TikTok por su gran sentido del humor y hacer bromas en todo tipo de lugares. Sus shows también son un gran atractivo en su cuenta, pues sus clips compartidos lo han llevado a generar miles de seguidores.

En una entrevista, el comediante mencionó que inició como payaso cuando era adolescente y lleva 24 años dedicándose a ello, también dijo que antes de ser reconocido en redes sociales se dedicaba a arreglar celulares.

En Facebook, la página de Kuik Smile tiene más de medio millón de seguidores y por esta plataforma, el creador de contenido se mantiene en contacto con sus fans mediante comentarios y dinámicas que publica.

Cabe destacar que ante la polémica, el creador de contenido no había publicado nada al respecto, hasta hace unos momentos, cuando por medio de redes sociales compartió una foto a las afueras del Centro de Control, Comando, Comunicaciones, Cómputo, Coordinación e Inteligencia, “Pórtense bien y no alerten si no es necesario”, escribió.

