Brincos Dieras revela problemas de salud tras someterse a cirugía; “se me hizo un seroma”

Roberto Carlos Oliva, mejor conocido como Brincos Dieras, el irreverente comediante que gracias a su personaje, se ha convertido en una de las figuras más queridas del mundo del entretenimiento, capturó la atención en redes sociales al mencionar detalles sobre su actual estado de salud.

Sus épicos videos interactuando con el público y haciendo uso de su humor negro, han cautivado a las nuevas generaciones a través de TikTok, plataforma donde tiene más de 2 millones de seguidores.

Recientemente, el popular payaso causó gran sorpresa al confesar en una entrevista con Latin Lover que se sometió a una cirugía, alertando a sus fans.

Brincos Dieras. Foto: Especial

Brincos Dieras revela problemas de salud tras someterse a cirugía

Por medio del canal de YouTube de Latin Lover, el exluchador entrevistó a Brincos Dieras para su programa "Luchando por tus Sueños", en esa conversación, el payaso contó que se sometió el pasado mes de diciembre a una liposucción.

“Me quité la panza, me hice una lipo, ahora en diciembre… pero me fue mal porque no me cuidé, se me hizo un seroma”, confesó el comediante.

Aunado a ello, afirmó que le continúan sacando líquido con sangre: “desde que me quitaron los drenes, me han sacado unas 40 jeringas… me quitaron 5 litros de grasa”.

En la entrevista mencionó que no le gustaba su aspecto cuando se veía en los videos de sus shows, así que optó por la cirugía plástica y, aunque mencionó que ya nota una diferencia en su físico, según su relato, “quedó peor”.

