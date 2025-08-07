Más Información

Peso Pluma y Kenia Os presumen su noviazgo con juego viral; video casusa furor en TikTok

Peso Pluma y Kenia Os presumen su noviazgo con juego viral; video casusa furor en TikTok

Luna de Esturión 2025 en México; ¿por qué el fenómeno astronómico afecta el estado del mar?

Luna de Esturión 2025 en México; ¿por qué el fenómeno astronómico afecta el estado del mar?

Efemérides del 7 de agosto; ¿qué se celebra este jueves?

Efemérides del 7 de agosto; ¿qué se celebra este jueves?

La Casa de los Famosos 3: los mejores memes que dejó la segunda gala de nominación; usuarios no perdonan

La Casa de los Famosos 3: los mejores memes que dejó la segunda gala de nominación; usuarios no perdonan

Mujeres Bienestar 2025: ¿a qué letras les toca registro hoy, 7 de agosto?; checa aquí

Mujeres Bienestar 2025: ¿a qué letras les toca registro hoy, 7 de agosto?; checa aquí

Este 7 de agosto se celebran dos jornadas sobre temas de señalización y de la lactancia materna.

Estas fechas tienen el propósito de concientizar a la población sobre ciertos temas, y también celebrar algunos otros.

Te compartiremos algunos de estos eventos conmemorativos de esta fecha.

Lee también

¿Qué se celebra hoy jueves 7 de agosto?

Día Mundial de los Faros

Foto: EFE
Foto: EFE

De acuerdo con el sitio web “diainternacionalde”, el día de hoy se hace un homenaje a una edificación que se sitúa frente a océanos imponentes.

Los faros sirven de guía a las embarcaciones en las noches y en los días de tormenta. Su luz es perfectamente identificable y distintiva desde el mar.

El Día Mundial de los Faros tiene como objetivo visibilizar la importancia que tiene como señalización marítima.

Lee también

El origen de los Faros se remonta al 650 a.C, con el Faro de Sigea, en la costa oriental del mar Egeo, cerca de lo que entonces era Troya.

Pero también existe otro que es el Faro de Alejandría, en Egipto que fue construido alrededor del año 280 a.C y considerado una de las Siete Maravillas del Mundo.

Semana Mundial de la Lactancia Materna

Lactancia materna | Fuente: Pexels
Lactancia materna | Fuente: Pexels

Según la Organización Panamericana de la Salud y la Organización Mundial de la Salud, nos cuentan que esta semana del 1 al 7 de agosto se utiliza para promover y concientizar acciones en torno al valor de la lactancia materna para que todas las personas tengan acceso a apoyos y oportunidades de lactancia materna.

Lee también

Por lo que, también este día busca valorar a las madres que amamantan y que todas las mujeres del mundo tengan derecho a recibir asesoramiento respetuoso sobre la lactancia materna por parte de proveedores de atención médica capacitados.

La cadena de apoyo que se les debe de brindar es:

  • Políticas y actitudes que valoren a las mujeres y la lactancia materna.
  • Un sistema de atención de la salud favorable a las mujeres y la lactancia materna.
  • Respeto por la autonomía de las mujeres y su derecho a amamantar en cualquier momento y lugar.
  • Solidaridad y apoyo comunitario.

También te interesará:

xmg/aosr

Google News

TEMAS RELACIONADOS

Comentarios

Noticias según tus intereses