Más Información

¿Los perros pueden distinguir la voz de sus dueños? Esto dice la ciencia

¿Los perros pueden distinguir la voz de sus dueños? Esto dice la ciencia

Días festivos 2026: este será el primer puente del año en México

Días festivos 2026: este será el primer puente del año en México

Videollamada gratis con los Reyes Magos en 2026: guía para sorprender a los niños

Videollamada gratis con los Reyes Magos en 2026: guía para sorprender a los niños

Día de Reyes 2026: ¿cuántas calorías tiene la rosca y con qué deberías acompañarla?

Día de Reyes 2026: ¿cuántas calorías tiene la rosca y con qué deberías acompañarla?

Ahorra dinero este 2026: 5 métodos para juntar hasta 100 mil pesos

Ahorra dinero este 2026: 5 métodos para juntar hasta 100 mil pesos

Con el fin de las, millones de personas en México retoman sus actividades laborales y escolares, mientras surge una pregunta recurrente: cuándo será el próximo descanso oficial.

El calendario de días festivos de 2026 ya ofrece la respuesta y confirma que el primer puente del año llegará antes de lo que muchos imaginan. De acuerdo con la legislación laboral vigente, los descansos obligatorios buscan equilibrar la productividad, el bienestar de los trabajadores y el impulso al turismo interno.

Según el International Labour Organization (ILO), los días de descanso regulados contribuyen a mejorar la salud física y mental de la fuerza laboral, además de favorecer la planeación económica y social.

En México, este esquema quedó formalmente establecido en 2006, cuando se reformó la Ley Federal del Trabajo para reordenar los días festivos y evitar ausencias laborales no programadas.

De acuerdo con la Ley Federal del Trabajo (LFT), el 1º de mayo es uno de los días festivos oficiales. Foto: Pixabay
De acuerdo con la Ley Federal del Trabajo (LFT), el 1º de mayo es uno de los días festivos oficiales. Foto: Pixabay

Lee también:

El primer puente de 2026 y los descansos oficiales

El primer fin de semana largo de 2026 será el lunes 2 de febrero, ya que la Ley Federal del Trabajo establece como día de descanso obligatorio el primer lunes de febrero en conmemoración del 5 de febrero, Día de la Constitución. Esto permitirá un puente que irá del sábado 31 de enero al lunes 2 de febrero.

El 5 de febrero recuerda la promulgación de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos de 1917, un documento que sentó las bases del Estado mexicano moderno al reconocer derechos laborales, educación pública y la propiedad de la nación sobre los recursos naturales, de acuerdo con archivos históricos constitucionales y estudios académicos en derecho constitucional.

Para 2026, los días de descanso obligatorio en México serán el:

  • 1 de enero
  • 2 de febrero
  • 16 de marzo
  • 1 de mayo
  • 16 de septiembre
  • 16 de noviembre
  • 25 de diciembre.

Con este panorama, trabajadores y familias pueden comenzar a planear con anticipación su primera escapada o simplemente un respiro tras el inicio del año.

Cuándo es el próximo puente vacacional de 2022
Cuándo es el próximo puente vacacional de 2022

¿Por qué algunos días festivos se recorren a lunes?

La Ley Federal del Trabajo establece qué fechas se convierten en puente y cuáles se mantienen fijas por su valor histórico, social y simbólico.

Con el cierre del periodo vacacional de diciembre, millones de personas en México regresan a sus actividades laborales y escolares. En ese contexto, una de las preguntas más frecuentes es cuándo llegará el próximo descanso oficial.

El calendario laboral de 2026 ya ofrece una respuesta clara y confirma que el primer puente del año está más cerca de lo que parece, de acuerdo con lo establecido en la Ley Federal del Trabajo.

En México, el actual esquema de días festivos fue reorganizado en 2006, cuando se introdujo el modelo de recorrimiento de algunas fechas a lunes con el objetivo de evitar interrupciones a mitad de semana y reducir el ausentismo laboral.

También te interesará:

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

aov

Google News

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses

[Publicidad]