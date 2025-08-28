Día del Abuelo 2025: ¿por qué se celebra cada 28 de agosto?; conoce el origen de esta celebración

Más Información

Día del Abuelo 2025: los mejores memes para hacer sonreír al rey de la casa; dedica uno este 28 de agosto

Hoy 28 de agosto celebramos a todos los de México, pilares importantes dentro de la familia que se caracterizan por su gran cariño y sabiduría.

Aunque este día varía en diferentes partes del mundo, aquí en México existe una historia de cómo surgió esta fecha en específico.

Este día, muchos mexicanos aprovechan para salir, dar regalos y pasar tiempo de calidad con sus abuelos, demostrándoles el amor que les tienen.

¿Por qué se celebra cada 28 de agosto el Día del Abuelo?

Imagen: Pexels
El Gobierno de México, menciona que desde 1983 se estableció oficialmente el 28 de agosto como el “Día de los Abuelos”, con el fin de reconocer su legado.

Asimismo, indica que se estima que en 2050 alrededor del 30% de la población mexicana tendrá alrededor de 65 años o más.

