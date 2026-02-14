Más Información

Día de San Valentín: Las mejores canciones para dedicar este 14 de febrero; sorprende a tu amor

Día de San Valentín: Las mejores canciones para dedicar este 14 de febrero; sorprende a tu amor

Captan a "therian" serpiente arrastrándose por la calle en Japón y video se viraliza

Captan a "therian" serpiente arrastrándose por la calle en Japón y video se viraliza

De la fragancia al riesgo: ¿puede el perfume en el cuello alterar tu equilibrio hormonal?; esto dice la ciencia

De la fragancia al riesgo: ¿puede el perfume en el cuello alterar tu equilibrio hormonal?; esto dice la ciencia

De "Cumbres Borrascosas" a "Yo antes de ti"; estas son 5 películas para ver este Día de San Valentín

De "Cumbres Borrascosas" a "Yo antes de ti"; estas son 5 películas para ver este Día de San Valentín

Mr. Doctor denuncia estafa por 600 mil pesos; pide a la ciudadanía de Puebla estar alerta

Mr. Doctor denuncia estafa por 600 mil pesos; pide a la ciudadanía de Puebla estar alerta

Este la creatividad a la hora de expresarle tu amor a ese ser especial, va más allá de costosos regalos, pues hay gestos que se quedan en la memoria. Por este motivo hacer una playlist con las canciones que comparten, será un detalle que podrá escuchar en todas partes.

Ya sea a tu pareja o amigos, siempre habrá que guardan un profundo significado y es momento de crear toda una lista donde se incluya todo lo que sienten.

Leer también:

Canciones para dedicar en el día del amor. Foto: Freepik
Canciones para dedicar en el día del amor. Foto: Freepik

Las mejores canciones para dedicar este 14 de febrero

La música tiene el poder de evocar recuerdos, despertar emociones y convertir momentos simples en instantes inolvidables. Elegir las canciones románticas para San Valentín adecuadas puede marcar la diferencia entre un detalle común y uno verdaderamente especial.

Clásicos románticos que nunca fallan

Baladas en inglés y en español se han convertido en favoritas para quienes desean expresar sentimientos sinceros en este 14 de febrero.

  • “No sé tú” de Luis Miguel
  • “Can’t Take My Eyes off You” - Frankie Valli
  • "My Baby Just Cares for Me" - Nina Simone
  • "At Last" - Etta James
  • "Contigo aprendí" - Armando Manzanero
  • “Iris” - Goo Goo Dolls
  • “Eres tú” - Carla Morrison

Leer también:

Canciones para dedicar en el día del amor. Foto: Freepik
Canciones para dedicar en el día del amor. Foto: Freepik

Canciones actuales para enamorar

Para quienes buscan algo más contemporáneo, las plataformas de streaming ofrecen múltiples opciones dentro de las mejores canciones para dedicar este Día del Amor y la Amistad.

También te interesará:

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

dcs

Google News

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses

[Publicidad]