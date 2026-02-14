Día de San Valentín: Las mejores canciones para dedicar este 14 de febrero; sorprende a tu amor

Este 14 de febrero la creatividad a la hora de expresarle tu amor a ese ser especial, va más allá de costosos regalos, pues hay gestos que se quedan en la memoria. Por este motivo hacer una playlist con las canciones que comparten, será un detalle que podrá escuchar en todas partes.

Ya sea a tu pareja o amigos, siempre habrá canciones que guardan un profundo significado y es momento de crear toda una lista donde se incluya todo lo que sienten.

Canciones para dedicar en el día del amor. Foto: Freepik

Las mejores canciones para dedicar este 14 de febrero

La música tiene el poder de evocar recuerdos, despertar emociones y convertir momentos simples en instantes inolvidables. Elegir las canciones románticas para San Valentín adecuadas puede marcar la diferencia entre un detalle común y uno verdaderamente especial.

Clásicos románticos que nunca fallan

Baladas en inglés y en español se han convertido en favoritas para quienes desean expresar sentimientos sinceros en este 14 de febrero.

“No sé tú” de Luis Miguel

“Can’t Take My Eyes off You” - Frankie Valli

"My Baby Just Cares for Me" - Nina Simone

"At Last" - Etta James

"Contigo aprendí" - Armando Manzanero

“Iris” - Goo Goo Dolls

“Eres tú” - Carla Morrison

Canciones para dedicar en el día del amor. Foto: Freepik

Canciones actuales para enamorar

Para quienes buscan algo más contemporáneo, las plataformas de streaming ofrecen múltiples opciones dentro de las mejores canciones para dedicar este Día del Amor y la Amistad.

