Despiden a Willie Colón con las mejores frases e imágenes; usuarios le rinden tributo a la leyenda de la salsa

La industria de la música latina se encuentra de luto este sábado, luego de darse a conocer el fallecimiento del legendario artista Willie Colón "El Malo del Bronx" a los 75 años, tras permanecer internado en un Lawrence Hospital en Bronxville por complicaciones respiratorias severas.

Su deceso fue confirmado por la familia del músico a través de una publicación en redes sociales, en la que agradecieron a los seguidores las oraciones y el apoyo brindado en este proceso de duelo. Asimismo, pidieron privacidad para sobrellevar esta dolorosa despedida.

"Partió en paz esta mañana, rodeado de su amada familia. Aunque lloramos su ausencia, también nos regocijamos con el regalo eterno de su música y los recuerdos queridos que creó, los cuales vivirán por siempre", detallaron en el comunicado.

Foto: Archivo EFE.

Un último homenaje: usuarios despiden al artista en redes

La muerte de Willie Colón impactó en gran manera a miles de fanáticos en América Latina y otras partes del mundo, dejando una ola de frases e imágenes para rendir un último homenaje a la trayectoria del artista, recordando algunos de sus momentos más emblemáticos sobre los escenarios.

El material compartido en plataformas digitales incluye mensajes de despedida, comentarios de agradecimiento, imágenes y videos de presentaciones del artista. Su último concierto en vivo en México fue en mayo de 2023 en el Auditorio Nacional de la Ciudad de México.

Otros internautas recordaron algunas de sus composiciones más exitosas, como lo es "El Gran Varón" de 1989, "Idilio" de 1993, "Talento de televisión" de 1989, y "Oh, qué será?" de 1981. Sus canciones se caracterizaban por su contenido social, al narrar historias de vida y situaciones complejas de la época.

En redes sociales, usuario despiden al músico con frases, imágenes, videos y mensajes de despedida. Foto: Captura de pantalla

Con ritmos contagiosos y caribeños, Willie dejó su huella en la escena musical latina, mostrando su capacidad de mezclar en una sola melodía sonidos urbanos con narrativas crudas sobre la vida en el barrio, la marginalidad, y la crítica social o política.

La creatividad no faltó en los homenajes. Las canciones del artista serán recordadas por miles de latinos, pues para muchos fueron las melodías que los acompañaron en el transporte público todos los días y que escucharon en cada mercado al hacer las compras.

En redes sociales, usuario despiden al músico con frases, imágenes, videos y mensajes de despedida. Foto: Captura de pantalla

Con una trayectoria de más de cinco décadas, Willie dejó todo un legado musical en la escena latina y en la identidad cultural de la comunidad hispana en Estados Unidos, convirtiéndose en un referente cultural, en el reflejo de una época y en la voz de la comunidad hispana.

Willie murió, pero no se fue. Usuarios compartieron algunos de los homenajes elaborados por artistas callejeros. La imagen del músico sigue plasmada en cientos de murales y pinturas en grafiti en calles de Latinoamérica.

Con más de 30 millones de discos vendidos, Willie fue una figura clave en la música latina. En 2004, fue reconocido por su trayectoria con el Premio a la Excelencia Musical por los Latin Grammy, acumulando 11 nominaciones a lo largo de su carrera.

En redes sociales, usuario despiden al músico con frases, imágenes, videos y mensajes de despedida. Foto: Captura de pantalla

Finalmente, su talento en el trombón será recordado por millones de fanáticos. Con elementos de jazz, rock y folclore puertorriqueño, Willie logró escribir importantes capítulos en la historia de la música latina.

