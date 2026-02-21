Willie Colón: esta fue su última publicación en Instagram; músico lanzó dura reflexión antes de morir

Este sábado, se dio a conocer la muerte del músico Willie Colón a los 75 años de edad, luego de permanecer hospitalizado desde el pasado 18 de febrero en el Lawrence Hospital, en Bronxville, donde se encontraba bajo estricta vigilancia médica debido a la gravedad de su estado de salud.

A través de su cuenta oficial de Facebook, se dio a conocer el fallecimiento de uno de los grandes de la salsa.

"Es con profunda tristeza que anunciamos el fallecimiento de nuestro amado esposo, padre y renombrado músico, Willie Colón. Partió en paz esta mañana, rodeado de su amada familia [...] Aunque lloramos su ausencia, también nos regocijamos con el regalo eterno de su música y los recuerdos queridos que creó, los cuales vivirán por siempre. Nuestra familia está profundamente agradecida por sus oraciones y apoyo durante este tiempo de duelo”, se lee en la publicación.

Finalmente, la familia pidió privacidad “mientras navegamos por nuestro duelo".

Anuncian la muerte del salsero Willie Colón.

Esta fue la última publicación de Willie Colón en Instagram

Por medio de Instagram, el cantante compartió una última publicación el pasado 15 de febrero, en el que lanzó una reflexión sobre la generación joven.

“La generación joven de hoy no ha vivido lo suficiente como para realmente saber o comprender. […] Aprenden a través de rumores, adoctrinamiento, y procesan todo mediante la única herramienta que tienen, que es la emoción. Esto hace que les resulte fácil llegar a una conclusión que es abiertamente falsa”, aseveró.

Aunado a ello, enfatizó: “No logran conectar las diferentes agendas peligrosas ni comprender cómo, de manera subrepticia, se entrelazan en un plan unificado de dominación total y sometimiento”.

Finalmente, puntualizó: “Desde el principio de los tiempos, las tribus, las familias y los grupos humanos han contado con sus mayores para recibir orientación. Ellos han sido testigos en tiempo real de los resultados de las situaciones que los rodean. Es responsabilidad de los mayores reconocer el peligro e intentar proteger a su rebaño”.

Foto: X

