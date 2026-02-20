Ciudad Juárez.- La senadora por Morena en Chihuahua, Andrea Chávez Treviño, confirmó por medio de sus redes sociales su embarazo con un empresario juarense Emil Kamar.

Desde hace semanas en los grupos políticos de Ciudad Juárez se mencionaba que la senadora estaba embarazada del empresario, quien en esta frontera se le relaciona en el sector joyero.

Hoy, mediante una publicación, la senadora confirma el hecho y asegura que es el reto más importante de sus vidas.

“Con mi corazón desbordado de alegría, y con la emoción a flor de piel, les comparto que Emil y yo enfrentaremos juntos el reto más importante de nuestras vidas, cuidando, forjando y formando a nuestro hijo, que hoy viene en camino, y que ya transformó de raíz, incluso antes de nacer, nuestra manera de amar y nuestra forma de ver el mundo".

"Y aunque, tras duros aprendizajes, había tomado la decisión de mantener mi vida personal alejada del foco público, no puedo privarme ni privarles de compartir la felicidad plena con la que mis seres queridos y yo, regamos la tierra que pisamos”, escribió la senadora.

Aseguró: “mi hijo nacerá rodeado de amor, y nos dejaremos la piel en su educación, felicidad y futuro, pero no olvido ni por un segundo, que aún hay miles de niños en Chihuahua, en México y en el mundo que no tienen las mismas oportunidades".

"Si la energía ya me sobraba hoy la desbordo, y no descansaré ni un segundo hasta que en Chihuahua, nuestras niñas y nuestros niños tengan, al menos, esa primera oportunidad. No es sueño ni utopía: es nuestra obligación con los que vienen. Porque fueron, somos. Porque somos, serán”.

