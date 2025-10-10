CURP Biométrica: ¿cómo hacer cita para tramitarla en CDMX?

Más Información

La Secretaría de Gobernación (Segob) y el Registro Nacional de Población (RENAPO), expedirán oficialmente la en todas las entidades federativas a partir del próximo 16 de octubre.

Esta es una nueva versión de la Clave Única de Registro de Población (CURP) que, además de integrar el tradicional código alfanumérico de 18 dígitos que ya conocemos, incluirá la información biométrica de una persona como:

  • Huellas dactilares
  • Escaneó del iris (de ambos ojos)
  • Fotografía
  • Firma electrónica

La Segob ha informado que este nuevo documento será necesario para realizar trámites gubernamentales y de servicios públicos en México, así como reforzar la seguridad de datos personales, entre otra cosas.

A pesar de que inicialmente será un trámite voluntario, se espera que para febrero de 2026 sea obligatoria su emisión.

Este documento tendrá validez nacional a partir del 16 de octubre. Foto: Canva
¿Cómo hacer cita para tramitar tu CURP Biométrica en la CDMX?

Actualmente, la Ciudad de México únicamente cuenta con 1 módulo piloto en el que puedes tramitar tu CURP Biométrica. Para el procedimiento es necesario presentar una cita impresa y está ubicado en: Calle de Londres 102, Col. Juárez, Alcaldía Cuauhtémoc, 06600.

Para agendar tu cita debes ingresar a: https://citas.renapo.gob.mx/citas/ y seleccionar la opción "Registro de Datos Biométricos para la CURP".

Es importante tomar en cuenta que tanto las fechas como los horarios son limitados y se abren de manera paulatina, por lo que se agotan en minutos.

Un nuevo sistema de identidad digital se pone a prueba en la capital del país; pronto será obligatorio para trámites oficiales. Foto: El Universal
Deberás escoger tu fecha y hora preferida, de entre las que estén disponibles. Posteriormente deberás llenar un formulario con información personal -como nombre completo, CURP, dirección, correo electrónico, entre otros-, confirmar tu cita y guardar e imprimir el comprobante para presentarlo.

Otros documentos que deberás presentar:

  • Acta de Nacimiento en original o copia
  • CURP
  • Identificación oficial con fotografía (pasaporte, licencia de conducir, cédula profesional, cartilla de servicio militar, credencial para votar, etc.)

