¿Cuántos baños a la semana necesita un bebé? Esto es lo que recomiendan los expertos

El baño del bebé suele generar preguntas desde los primeros días en casa, ya que la higiene del bebé no responde a las mismas prácticas que la de un adulto, pues la piel infantil requiere cuidados específicos y rutinas moderadas.

Por ello, establecer una frecuencia adecuada y conocer las recomendaciones médicas permite evitar prácticas innecesarias y proteger la salud cutánea durante los primeros meses de vida.

¿Cuántos baños a la semana necesita un bebé? . Foto: iStock

¿Cuántos baños a la semana necesita un bebé?

De acuerdo con información difundida por la UNAM, el primer baño del bebé debe realizarse después de las primeras 24 horas de vida. Esta indicación se basa en la presencia de la vérnix caseosa, una sustancia natural que cubre la piel del recién nacido y que se absorbe de manera progresiva, favoreciendo la protección e hidratación de la piel.

Lee también: Fernanfloo sorprende con peculiar nombre de su bebé y genera debate en redes

Durante los primeros días, la limpieza puede realizarse con una esponja o toallita húmeda, procurando no mojar el cordón umbilical. En esta etapa, no se recomienda el baño diario.

La Universidad Autónoma de México señala que, conforme el bebé crece, lo adecuado es realizar el baño de 2 a 3 veces por semana. Posteriormente, cuando el bebé comienza a gatear y tiene mayor contacto con el entorno, la frecuencia puede aumentar a 3 o 4 baños por semana.

¿Cuántos baños a la semana necesita un bebé?. Foto: Especial

Lee también: De la IA a la vida real; bebé recibe el nombre de Chat Yipiti

¿Cómo bañar correctamente a un bebé?

Para realizar el baño del bebé, es importante contar previamente con los siguientes elementos:

Tina para bebé , preferentemente con respaldo o soporte.

, preferentemente con respaldo o soporte. Ropa del bebé preparada con anticipación.

preparada con anticipación. Toalla exclusiva para el bebé.

¿Cómo bañar correctamente a un bebé?. Foto: Archivo / EL UNIVERSAL

La UNAM recomienda considerar los siguientes puntos durante el baño:

Temperatura del agua d ebe mantenerse alrededor de 37 °C , con un rango permitido de 36 a 38 °C . Se sugiere colocar primero el agua fría y después la caliente.

ebe mantenerse alrededor de , con un rango permitido de . Se sugiere colocar primero el agua fría y después la caliente. El nivel de agua recomendado es de 8 a 10 centímetros .

. Es importante evitar corrientes de aire , cerrando puertas y ventanas, ya que los bebés aún no regulan de forma eficiente su temperatura corporal .

, cerrando puertas y ventanas, ya que los bebés aún no regulan de forma eficiente su . No exceder 10 minutos.

También te interesará:

El nuevo trend de ChatGPT que te convierte en caricatura; paso a paso para generar tu retrato con IA

Supergirl: Woman of Tomorrow; DC lanza tráiler épico: ¿Es esta la versión más oscura de Kara Zor-El?

¿Quién es el niño que recibió el Grammy de Bad Bunny durante su show en el Super Bowl LX?; esto se sabe

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

akv