¿Cuándo y dónde llegará "Superman" a streaming? Esto se sabe

La nueva película de Superman, dirigida por James Gunn, ya tiene fecha para llegar al streaming.

Los seguidores del héroe de Metrópolis podrán disfrutar la cinta en casa a través de una plataforma oficial, lo que marca el siguiente paso en la estrategia de distribución del Universo DC.

Reviven la amabilidad y esperanza con lanzamiento de póster del nuevo Superman

Ahora, después de semanas de rumores, finalmente se confirmó su llegada al streaming, lo que permitirá a miles de fanáticos verla desde la comodidad de sus hogares. El anuncio oficial fue dado a conocer por el propio director a través de sus redes sociales y posteriormente respaldado por los estudios.

¿Cuándo estará disponible Superman en streaming?

La película se estrenará en streaming el 19 de septiembre de 2025. Con esto, se acorta el tiempo de espera habitual entre la exhibición en cines y su llegada a plataformas, lo que representa una estrategia clave para mantener el interés de la audiencia.

¿En qué plataforma se podrá ver Superman?

El largometraje llegará en exclusiva a HBOMax, la plataforma de Warner Bros. Discovery que concentra las producciones del Universo DC. Quienes cuenten con suscripción activa podrán disfrutar la película sin costo adicional, como parte de su catálogo.

Nicholas Hoult y David Corenswet en Superman (2025). Foto: IMDb.

Más adelante, es probable que la cinta también se habilite en sistemas de renta y compra digital como Google Play, Apple TV o Amazon Prime Video; sin embargo, su estreno inicial estará reservado únicamente para Max.

Con esta decisión, Warner Bros. refuerza la estrategia de dar prioridad a su propia plataforma de streaming, buscando atraer más suscriptores gracias al impulso de una de sus producciones más importantes del año.

