¿Cuándo ver el episodio final de It: Welcome to Derry?

Pensión Bienestar 2026: motivos por los que un adulto mayor podría quedarse sin su apoyo el próximo año
En el mundo del terror, pocas historias logran quedarse grabadas en la mente colectiva como It. Ahora, su precuela televisiva está a punto de llegar al capítulo final que marcará su clímax.
Después de semanas de tensión, revelaciones inquietantes y una atmósfera que ha mantenido a los espectadores al borde del miedo, It: Welcome to Derry se prepara para ofrecer un final que promete estremecer a los televidentes.
Desde su lanzamiento en octubre, la serie de HBO Max ha conquistado a millones gracias a su detallada exploración del surgimiento de Pennywise y al retrato sombrío de una Derry consumida por secretos, tragedias y presencias imposibles de ignorar.
Fecha y horario del capítulo final de It: Welcome to Derry
El último episodio, titulado “Winter Fire”, llegará a las pantallas el domingo 14 de diciembre a las 8:00 p.m. (hora del centro de México) por HBO.
¿De qué trata el capítulo final de It:Welcome to Derry?
De acuerdo con la sinopsis oficial, una espesa e inquietante niebla se adueñará de Derry mientras el General Shaw ejecuta sin vacilar su misión oculta. Este avance obligará a los Hanlon, Rose, Dick y a los niños a unir fuerzas en un intento desesperado por impedir que Pennywise desate todo su poder sobre la ciudad.
Con una duración aproximada de 1 hora y 10 minutos, este episodio final incluirá escenas inéditas que profundizan en la historia del General Shaw, la familia Hanlon y otros personajes clave.
Asimismo, el cierre promete un enfrentamiento decisivo que conecta el caos del Black Spot con la violencia sobrenatural y racial que alimenta a Pennywise, dejando a Derry al borde de un destino aterrador.
