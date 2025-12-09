Más Información

Gloria Trevi revela en adelanto con Sabina Berman que demandó a Salinas Pliego por 180 mdd

Google revela las búsquedas que marcaron tendencia en México durante 2025

¿Cuándo ver el episodio final de It: Welcome to Derry?

Pensión Bienestar 2026: motivos por los que un adulto mayor podría quedarse sin su apoyo el próximo año

Cometa 3I/ATLAS: ¿cuándo pasará cerca de la Tierra? NASA responde

En el mundo del terror, pocas historias logran quedarse grabadas en la mente colectiva como . Ahora, su precuela televisiva está a punto de llegar al capítulo final que marcará su clímax.

El actor Bill Skarsgård regresará para dar vida nuevamente a este temible payaso. Foto: X @ITMovieOfficial
Después de semanas de tensión, revelaciones inquietantes y una atmósfera que ha mantenido a los espectadores al borde del miedo, It: Welcome to Derry se prepara para ofrecer un final que promete estremecer a los televidentes.

Desde su lanzamiento en octubre, la serie de HBO Max ha conquistado a millones gracias a su detallada exploración del surgimiento de Pennywise y al retrato sombrío de una Derry consumida por secretos, tragedias y presencias imposibles de ignorar.

Fecha y horario del capítulo final de It: Welcome to Derry

El último episodio, titulado “Winter Fire”, llegará a las pantallas el domingo 14 de diciembre a las 8:00 p.m. (hora del centro de México) por HBO.

Fecha y horario del capítulo final de It: Welcome to Derry. Foto: IMDb
¿De qué trata el capítulo final de It:Welcome to Derry?

De acuerdo con la sinopsis oficial, una espesa e inquietante niebla se adueñará de Derry mientras el General Shaw ejecuta sin vacilar su misión oculta. Este avance obligará a los Hanlon, Rose, Dick y a los niños a unir fuerzas en un intento desesperado por impedir que Pennywise desate todo su poder sobre la ciudad.

Con una duración aproximada de 1 hora y 10 minutos, este episodio final incluirá escenas inéditas que profundizan en la historia del General Shaw, la familia Hanlon y otros personajes clave.

Asimismo, el cierre promete un enfrentamiento decisivo que conecta el caos del Black Spot con la violencia sobrenatural y racial que alimenta a Pennywise, dejando a Derry al borde de un destino aterrador.

