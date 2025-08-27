¿Cuáles son las efemérides de este 27 de agosto?; esto se sabe

Hoy, 27 de agosto, se celebra un acto relacionado con el ecosistema del planeta Tierra: El Día Mundial de los Lagos.

Esta fecha tiene como objetivo crear conciencia y proteger este recurso natural más importante de nuestro planeta.

Te contamos todo lo que necesitas saber sobre esta fecha tan significativa para el mundo.

¿Cuáles son las efemérides de este 27 de agosto?

Día Mundial de los Lagos

Foto: Alcaldía Tláhuac

Según Naciones Unidas, se menciona que este día es cuando se hace visible uno de los recursos más vitales para nuestro planeta. Los lagos son una fuente crucial de agua dulce y sustentan el suministro de agua potable, la agricultura y la industria.

Los lagos juegan un papel muy importante en todo el ecosistema ya que contribuyen a la regulación del clima, la biodiversidad, un hábitat para diferentes especies de peces, plantas y vida silvestre.

Por ello, también es importante resaltar la contaminación que presentan algunos lagos y lo peligroso que puede llegar a ser ya que esto provoca cambios climáticos e inundaciones mucho más severas.

Hay más de 117 millones de lagos en el mundo, lo que representa casi el 4% de la superficie terrestre del planeta. Por lo que los lagos contienen el 90% del agua dulce superficial lo que lo convierte en fuentes inmediatas de abastecimiento.

Debido a los efectos de deterioro y contaminación que han enfrentado ciertos lagos en los últimos años, ha resultado que las especies han disminuido en un 85% en los últimos 50 años y estas presentan un deterioro del ecosistema para el 2050 donde disminuirán en un 20%.

