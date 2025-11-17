¿Cuáles son las efemérides de este 17 de noviembre? Conoce qué se celebra hoy

Este 17 de noviembre se celebran diferentes actos conmemorativos. Los temas mencionados son: Día Mundial del Prematuro, Día de Acción para Eliminar el Cáncer de Cuello Uterino, Día Internacional de los Estudiantes, Día Mundial de Lucha contra el Cáncer de Pulmón y Día Internacional del Síndrome de Smith Magenis.

Son múltiples los logros y problemáticas sociales se buscan visibilizar, ya sean culturales, ambientales, enfermedades, artísticas, políticas, entre muchas otras.

Por ello, aquí te contaremos qué ha marcado a la sociedad a lo largo del tiempo y las nuevas fechas que van surgiendo año tras año, incluyendo más temas de importancia para la sociedad.

Lee también La Odisea en 2026: lanzan primer vistazo de Tom Holland y Anne Hathaway

¿Cuáles son las efemérides de este 17 de noviembre?

Día Mundial de la Prematuridad

Foto: EL Universal

Cada 17 de noviembre, la OPS visibiliza el Día Mundial del Prematuro con el fin de informar a la sociedad sobre los nacimientos que ocurren antes de cumplir las 37 semanas de gestación.

Esto representa un gran riesgo ya que es una de las principales causas de mortalidad, morbilidad y discapacidad neonatal.

Los recién nacidos prematuros pueden presentar complicaciones a lo largo de su vida como: infecciones, dificultades respiratorias y mal crecimiento, hasta retrasos en el desarrollo neurológico, académico y de salud.

Lee también Mariana Enríquez critica a Del Toro por Frankenstein: "está enamorado de su propia idea de los monstruos"

Día de Acción para la Eliminación del Cáncer Cervicouterino

Según la Organización Panamericana de la Salud (OPS), menciona que este día fue proclamado como una iniciativa de la OMS, con el propósito de concientizar a la sociedad sobre esta enfermedad, y con la visión de eliminar el cáncer de cuello uterino.

Algunas de las estrategias propuestas son aumentar el acceso a la vacunación, la detección y el tratamiento, el financiamiento político entre países y un mayor apoyo de los socios.

Se estima que en el año 2030 con las diversas estrategias propuestas se logrará la eliminación de este cáncer. Todos los países deben mantener una tasa de incidencia inferior a cuatro por cada 100.000 mujeres. La consecución de este objetivo se basa en tres pilares clave:

Que el 90% de las niñas reciban la vacuna contra el VPH antes de cumplir 15 años.

El 70% de las mujeres se beneficien de una prueba de detección antes de los 35 años y, de nuevo, antes de los 45 años.

El 90% de las mujeres con lesiones precancerosas y el 90% de las mujeres con cáncer invasivo reciban tratamiento.

Lee también Generación Z convoca una segunda marcha: ¿cuándo y dónde será?

Día Internacional de los Estudiantes

Foto: Especial

Según el sitio web Libero Assurance menciona que este día tiene su origen gracias a la revolución estudiantil que tuvo lugar en Praga en 1939.

Este día busca conmemorar la lucha estudiantil por una educación gratuita y de calidad y reconocer a los jóvenes que han contribuido a mejorar el sistema educativo. Celebrando su creatividad, dedicación e innovación en la búsqueda constante de nuevos cambios en el conocimiento.

Día Internacional del Síndrome de Smith Magenis

Según el Centro Neurológico Antonio Alayón, menciona que esta enfermedad se genera a través de una alteración genética que provoca una discapacidad intelectual leve de retraso en el habla y el lenguaje, trastornos del sueño y problemas de conducta.

Lee también Los mejores memes que dejó la marcha de la Generación Z

Este síndrome fue descubierto por Ana Smith y Ellen Magenis, profesora de genética molecular, a principios de los años 1980.

Todas las personas que lo padecen tienen características anatómicas muy particulares como: baja estatura, la mandíbula se adelanta a medida que se desarrollan, cejas pobladas y muy prominentes, trastornos del habla, entre otras.

Día Mundial de la Lucha contra el Cáncer de Pulmón

(Foto: Especial)

Este día busca concienciar a la sociedad sobre esta enfermedad y combatirla a través de la prevención, la detección precoz y la investigación adecuada para recomendar nuevos tratamientos eficaces que reduzcan la tasa de mortalidad y mejoren la calidad de vida de los pacientes.

Lee también ¿Cómo limpiar la grasa de los azulejos y armarios de la cocina? Checa estos trucos infalibles

Según el Gobierno de México, menciona que para prevenir este cáncer es importante evitar factores de riesgo como el tabaco, el alcohol y otras sustancias nocivas para la salud.

Algunos de los síntomas que presentan los pacientes son: tos persistente, dolor en el pecho, dificultad para respirar, sibilancias, tos con sangre, sensación de cansancio, pérdida de peso sin causa conocida, ronquera, pérdida de apetito y problemas para tragar.

También te interesará:

Calendario SEP: ¿cuándo son las vacaciones de diciembre 2025? Conoce la fecha exacta

Descubre el truco de limpieza que la IA recomienda para decir adiós a las ratas

La Granja VIP: eliminación de Manola Díez deja ola de los mejores memes

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

xmg