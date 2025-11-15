¿Cómo limpiar la grasa de los azulejos y armarios de la cocina? Checa estos trucos infalibles

Uno de los lugares más tediosos por limpiar en el hogar es la cocina. Con el tiempo, la grasa, las altas temperaturas y el vapor se combinan y crean una capa que se adhiere a los muebles. Al pasar del tiempo esa capa se convierte en una costra que atrapa polvo y se pega a las superficies, haciéndolo cada vez más difícil de limpiar.

Esta grasa puede dañar los azulejos, la pintura o los acabados de los armarios, por esto limpiar regularmente también es cuestión de conservación y durabilidad de los muebles. Por esta razón a continuación te daremos algunos remedios infalibles a la hora de limpiar tu cocina.

Leer también: ¿Cuándo debe colocarse el árbol de Navidad? Conoce la fecha exacta

Aprende a limpiar cada parte de la cocina. Foto: Unsplash.

¿Cómo limpiar la grasa de los azulejos de tu cocina?

Limpieza con vinagre blanco

La acidez natural de este ingrediente disuelve la grasa sin dañar el material. Para esto debe aplicar una fina capa sobre la superficie que desea limpiar, dejar actuar durante unos minutos y limpiar con un paño húmedo.

Bicarbonato y agua

Este método combina bicarbonato con agua tibia. La mezcla de estos ingredientes crea una pasta que se adhiere a las zonas más sucias.

Después de unos minutos puede frotar con una esponja suave y retirar los restos. Esta es ideal para grasa acumulada en el tiempo.

El bicarbonato de sodio y el limón son aliados comunes en el hogar por sus propiedades limpiadoras. Foto: Freepik

Alcohol diluido

Para los casos más difíciles en donde mezclas caseras no funcionan, los profesionales recomiendan alcohol de limpieza o amoniaco diluido, pero si el lugar cuenta con buena ventilación.

Jabón neutro

En caso de que quiera mantener los azulejos brillantes puede aplicar unas gotas de jabón neutro con vinagre una vez a la semana.

De esta manera evitar que la grasa se acumule y los resultados serán más duraderos.

Además se aconseja limpiar la campana y los filtros una vez al mes, ya que estos son los mayores generadores de grasa volátil.

Como un truco extra los expertos aconsejan secar siempre con papel de cocina o paño de microfibra, ya que secar al aire puede generar manchas.

*El Grupo de Diarios América (GDA), al cual pertenece EL UNIVERSAL es una red de medios líderes fundada en 1991, que promueve los valores democráticos, la prensa independiente y la libertad de expresión en América Latina a través del periodismo de calidad para nuestras audiencias.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.