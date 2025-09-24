¿Cuál es la edad máxima para tramitar tu licencia en México?

Más Información
¿Qué es la Pyropyga julietafierroae?: la luciérnaga que inmortaliza a Julieta Fierro en la ciencia mexicana
¿Quién es Tylor Chase, el actor de ‘Manual de supervivencia escolar de Ned’ que hoy vive en la calle?
Renovar o sacar tu licencia de conducir no es solo un trámite administrativo; implica cumplir con requisitos que buscan garantizar que los automovilistas conserven las habilidades y conocimientos necesarias para circular de manera responsable y segura por las calles.
En este contexto, muchos adultos mayores se preguntan hasta que edad es posible tramitar o renovar este documento, y aquí te contamos la respuesta.
Lee también: Nuevo límite en transferencias bancarias: ¿Cómo afectará a los mexicanos?
¿Existe una edad máxima para obtener la licencia de conducir?
La licencia de conducir en México no tiene un tope de edad para su trámite o renovación. Sin embargo, la Ley General de Movilidad y Seguridad Vial establece que todos los solicitantes, sin importar su edad, deben acreditar un examen integral que compruebe sus aptitudes físicas y mentales para manejar con seguridad.
A diferencia de otros países que restringen este documento a personas mayores de cierta edad, en México se prioriza la capacidad del conductor sobre la fecha de nacimiento. Esto significa que un adulto mayor puede renovar o solicitar su licencia siempre y cuando cumpla con las evaluaciones médicas y de habilidades exigidas por las autoridades.
¿Qué requisitos deben cumplir los adultos mayores para conducir?
El elemento clave es aprobar el examen integral de aptitudes, que verifica visión, audición, reflejos y otras condiciones físicas y mentales indispensables para manejar. Además, se recomienda a los adultos mayores:
- Realizarse revisiones médicas periódicas.
- Consultar a un especialista si consumen medicamentos que puedan alterar la capacidad de reacción.
- Evitar conducir de noche o en condiciones de poca visibilidad.
- Mantener informada a la familia sobre los trayectos y horarios de traslado.
Con estas medidas se busca no limitar a las personas por su edad, sino garantizar que lo hagan en un marco seguro.
También te interesará:
¿Dónde ver el Eclipse Solar de septiembre en línea? Consulta aquí
¿Cómo puedes adoptar un colibrí y contribuir a su conservación? Consulta aquí
¿Cómo hacer fotos profesionales gratis con Gemini?: guía paso a paso para lograr retratos con ayuda de IA
Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.
aov