Más Información

¿Cuál es la edad máxima para tramitar tu licencia en México?

¿Cuál es la edad máxima para tramitar tu licencia en México?

Ghost cancela concierto en CDMX y desata épica ola de memes

Ghost cancela concierto en CDMX y desata épica ola de memes

¿Qué es la Pyropyga julietafierroae?: la luciérnaga que inmortaliza a Julieta Fierro en la ciencia mexicana

¿Qué es la Pyropyga julietafierroae?: la luciérnaga que inmortaliza a Julieta Fierro en la ciencia mexicana

¿Quién es Tylor Chase, el actor de ‘Manual de supervivencia escolar de Ned’ que hoy vive en la calle?

¿Quién es Tylor Chase, el actor de ‘Manual de supervivencia escolar de Ned’ que hoy vive en la calle?

¿Cuándo y dónde ver el cometa C/2025 R2 SWAN en México?

¿Cuándo y dónde ver el cometa C/2025 R2 SWAN en México?

Renovar o sacar tu no es solo un trámite administrativo; implica cumplir con requisitos que buscan garantizar que los automovilistas conserven las habilidades y conocimientos necesarias para circular de manera responsable y segura por las calles.

En este contexto, muchos adultos mayores se preguntan hasta que edad es posible tramitar o renovar este documento, y aquí te contamos la respuesta.

¿Vas a sacar o renovar tu licencia en Edomex? Checa dónde andarán las unidades móviles de la SEMOV
¿Vas a sacar o renovar tu licencia en Edomex? Checa dónde andarán las unidades móviles de la SEMOV

Lee también:

¿Existe una edad máxima para obtener la licencia de conducir?

La licencia de conducir en México no tiene un tope de edad para su trámite o renovación. Sin embargo, la Ley General de Movilidad y Seguridad Vial establece que todos los solicitantes, sin importar su edad, deben acreditar un examen integral que compruebe sus aptitudes físicas y mentales para manejar con seguridad.

A diferencia de otros países que restringen este documento a personas mayores de cierta edad, en México se prioriza la capacidad del conductor sobre la fecha de nacimiento. Esto significa que un adulto mayor puede renovar o solicitar su licencia siempre y cuando cumpla con las evaluaciones médicas y de habilidades exigidas por las autoridades.

¿Qué requisitos deben cumplir los adultos mayores para conducir?

El elemento clave es aprobar el examen integral de aptitudes, que verifica visión, audición, reflejos y otras condiciones físicas y mentales indispensables para manejar. Además, se recomienda a los adultos mayores:

  • Realizarse revisiones médicas periódicas.
  • Consultar a un especialista si consumen medicamentos que puedan alterar la capacidad de reacción.
  • Evitar conducir de noche o en condiciones de poca visibilidad.
  • Mantener informada a la familia sobre los trayectos y horarios de traslado.

Con estas medidas se busca no limitar a las personas por su edad, sino garantizar que lo hagan en un marco seguro.

¿Vas a sacar o renovar tu licencia en Edomex? Checa dónde andarán las unidades móviles de la SEMOV
¿Vas a sacar o renovar tu licencia en Edomex? Checa dónde andarán las unidades móviles de la SEMOV

También te interesará:

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

aov

Google News

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses