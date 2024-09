¿Cuál es el peso ideal de un perro, según veterinaria?

Determinar el peso ideal de un perro es esencial para garantizar su salud y bienestar. Sin embargo, el peso perfecto para un can no es algo universal, ya que depende de factores como la raza, la edad, el nivel de actividad y el metabolismo del animal. Veterinarios coinciden en que mantener a las mascotas dentro de un rango de peso saludable no solo prolonga su vida, sino que también previene enfermedades relacionadas con el sobrepeso y la desnutrición.

Si bien las razas caninas tienen estándares que permiten a los propietarios conocer los rangos de peso ideales, esto no sucede con los perros mestizos o de cruces. Por eso, María Besteiros, Auxiliar técnico veterinario y peluquera canina y felina manifiesta que la mejor manera de saber si el perro está creciendo correctamente es observando su condición corporal, independientemente del número en la balanza.

¿Cómo saber si un perro está en su peso ideal?

María Besteiros recomienda realizar una evaluación visual y táctil para estimar el peso de un perro. Aunque la báscula es una herramienta útil, también es clave observar la forma del cuerpo y realizar exámenes de palpación en las costillas, la cintura y el vientre. Según la World Small Animal Veterinary Association (WSAVA), existen tablas de referencia que permiten evaluar visualmente y mediante la palpación.

Costillas: No deben verse a simple vista, pero deben poder palparse fácilmente sin necesidad de ejercer mucha presión.

Cintura: Debe estar ligeramente marcada al observar al perro desde arriba.

desde arriba. Vientre: Debería estar recogido, no colgante.

Si las costillas están visibles o el vientre está demasiado hundido, el perro probablemente esté por debajo de su peso ideal. En cambio, si no se puede palpar las costillas y el vientre está abultado, podría estar con sobrepeso.

¿Cuál es el peso ideal según el tamaño del perro?

Aunque cada perro es diferente, hay guías orientativas según el tamaño que pueden ayudar a establecer un rango de peso saludable.

Perros pequeños: Los perros considerados pequeños suelen pesar hasta 10 kg. Dentro de esta categoría, aquellos que pesan menos de 5 kg son clasificados como perros "toy". Sin embargo, hay perros pequeños que pueden superar ese peso debido a su constitución robusta.

A los 2 meses: Entre 2,5 y 3,5 kg.

A los 4 meses: Entre 4,5 y 6 kg, lo que representa aproximadamente la mitad de su peso adulto.

Es importante recordar que cada perro pequeño tiene su propio ritmo de crecimiento, por lo que no es lo mismo un yorkshire terrier que pesará alrededor de 3 kg de adulto, que un teckel que superará los 10 kg.

Perros medianos: Los perros medianos pesan entre 10 y 25 kg. A medida que crecen, es recomendable usar tablas de peso específicas para tener una idea más clara del peso adecuado en cada etapa.

A los 2 meses: Entre 2,3 y 4 kg.

A los 4 meses: Entre 5,8 y 9,5 kg.

Al igual que con los perros pequeños, la condición corporal es el mejor indicador de si un perro mediano está en su peso ideal.

Perros grandes: Los perros grandes son aquellos que pesan más de 25 kg y pueden llegar hasta los 50 kg en su etapa adulta. En estas razas es común que el crecimiento sea más prolongado.

A los 2 meses: Alrededor de 8-9 kg.

A los 4 meses: Entre 16 y 18 kg.

Estos perros pueden seguir creciendo hasta los 18 o 24 meses, a diferencia de los perros más pequeños que alcanzan la madurez antes.

Perros gigantes: Los perros gigantes pesan más de 50 kg y pueden llegar hasta los 100 kg. Ejemplos de razas de este tamaño incluyen el gran danés, el San Bernardo y el terranova.

Alimentación y control del peso

El peso de un perro está directamente relacionado con la cantidad de comida que consume. Los cachorros, especialmente en sus primeros meses, necesitan más alimento para apoyar su rápido crecimiento. Sin embargo, a medida que alcanzan la etapa adulta, la cantidad de comida debe ajustarse para mantener un peso saludable.

Un perro con bajo peso necesitará aumentar su ingesta calórica, mientras que uno con sobrepeso requerirá una reducción en la cantidad de comida, junto con un aumento de la actividad física. Consultar con un veterinario sobre la dieta adecuada es esencial para evitar problemas de salud derivados de un peso inadecuado.

El peso ideal de un perro depende de su raza, edad y nivel de actividad. Para garantizar su salud, es importante mantener una dieta equilibrada y realizar controles periódicos con el veterinario. La prevención es clave, ya que un peso adecuado puede alargar la vida de tu mascota y mejorar su calidad de vida.