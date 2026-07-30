La llegada de Crumbl Cookies a la Ciudad de México provocó una respuesta que pocos anticipaban. La apertura de su primera sucursal reunió a cientos de personas desde la madrugada, con filas que rodearon la manzana y una expectativa impulsada por la popularidad de la marca en redes sociales.

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¿Qué pasó en la apertura de Crumbl Cookies en la Ciudad de México?

La primera tienda de la cadena estadounidense abrió sus puertas el pasado martes 28 de julio y, desde las primeras horas del día, comenzaron a llegar decenas de personas con el objetivo de ser de las primeras en probar las famosas galletas virales.

El interés por la marca atrajo a creadores de contenido e influencers, quienes documentaron el ambiente que se vivió durante la apertura y compartieron imágenes del evento en distintas plataformas digitales.

Asimismo, la cuenta de X del usuario @oscar_report difundió fotografías en las que aseguró que cerca de 800 personas esperaban para ingresar al establecimiento, en una fila que dio la vuelta a la manzana.

Alrededor de 800 personas forman en estos momentos una fila que le da vuelta a la manzana, para entrar a la nueva tienda de CRUMBL el la calle de 📍Durango 255 en la Roma Norte.



Esta es la 1ª de 80 tiendas proyectadas en México dentro de los próximos años. pic.twitter.com/k26BGjh27w — Oscar (@oscar_report) July 28, 2026

Por su parte, Crumbl México, también publicó videos del momento en que se abrieron las puertas de la sucursal, donde los asistentes celebraron el inicio de operaciones con aplausos y gritos de entusiasmo.

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¿Dónde está la primera sucursal de Crumbl Cookies en México?

La primera tienda de Crumbl Cookies en territorio mexicano se encuentra en Durango 225, colonia Roma Norte, alcaldía Cuauhtémoc, Ciudad de México.

El establecimiento opera de lunes a sábado, en un horario de 10:00 de la mañana a 10:00 de la noche, convirtiéndose en el primer punto de venta de la marca en el país.

La apertura forma parte del proyecto de expansión de la empresa, que contempla la instalación de 80 sucursales en México durante los próximos años.

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¿Cuánto cuestan las galletas de Crumbl Cookies en México?

Los precios oficiales de Crumbl Cookies México varían dependiendo del número de piezas y del tipo de compra, ya sea directamente en tienda o mediante pedido en línea.

Una galleta tiene un precio de 89 pesos en la sucursal física, mientras que en línea aparece con un costo de 199 pesos.

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Esto cuestan las galletas de Crumbl Cookies en México. Foto: Captura de pantalla

La caja con cuatro galletas cuesta 315 pesos en tienda, aunque en la página oficial se ofrece por 750 pesos.

La presentación de seis galletas tiene un precio de 450 pesos en el establecimiento físico y de mil 100 pesos al realizar la compra en línea.

En tanto, la caja con 12 galletas tiene un costo de 885 pesos en la sucursal ubicada en Roma Norte.

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