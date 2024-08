Conserva la salud de tus huesos con esta económica verdura

El berro, conocido científicamente como Lepidium sativum, es una verdura poco común en nuestra dieta diaria, pero su riqueza nutricional la convierte en un aliado indispensable para la salud ósea. Esta planta, también llamada lepidio o mastuerzo, posee una combinación única de vitaminas y minerales que son esenciales para mantener nuestros huesos fuertes y saludables, especialmente a medida que envejecemos.

¿Qué beneficios otorga el berro a los huesos?

Uno de los mayores beneficios del berro es su alto contenido de vitamina K. Este nutriente es vital para la formación y fortificación de los huesos, ya que regula el metabolismo del calcio, un mineral crucial para la densidad ósea. La vitamina K también ayuda a proteger contra la osteoporosis, una enfermedad que debilita los huesos y los hace más susceptibles a fracturas. Además, la vitamina K juega un papel fundamental en la coagulación sanguínea, previniendo hemorragias excesivas.

El berro es también una fuente rica en calcio. Consumir 100 gramos de esta verdura proporciona una cantidad significativa de este mineral, que es esencial para mantener la estructura y la función de los huesos. Junto con la vitamina K, el calcio del berro asegura que nuestros huesos se mantengan fuertes y saludables. De hecho, un estudio realizado por la Universidad William Paterson en Nueva Jersey posicionó al berro como el alimento con más nutrientes entre otros 47 vegetales investigados, superando a la acelga y la remolacha verde.

¿Qué nutrientes tiene el berro?

El berro no solo es beneficioso por su contenido de vitamina K y calcio. También es una excelente fuente de vitamina C, con 100 gramos cubriendo el 38% de las ingestas diarias recomendadas. La vitamina C es un antioxidante poderoso que protege las células óseas contra el daño oxidativo y mejora la absorción de calcio en los huesos.

Además, el berro contiene vitamina A, folatos, tiamina y vitamina E, así como minerales importantes como hierro, potasio y fósforo. Estos nutrientes no solo contribuyen a la salud ósea, sino que también apoyan la función inmunológica, la producción de energía y la salud cardiovascular.

¿Cómo se puede cultivar el berro sin experiencia?

El berro es una planta fácil de cultivar, incluso para aquellos sin experiencia previa en jardinería. Necesita pleno sol o media sombra y suelos ricos y profundos. Es exigente en cuanto al riego, ya que naturalmente crece en zonas húmedas como zanjas y arroyos. Para mantener sus hojas tiernas y evitar el estrés por falta de agua, es recomendable usar una cobertura natural alrededor de las plantas para retener la humedad del suelo.

La cosecha puede comenzar a las tres semanas de la siembra, cuando las hojas aún están tiernas y son ideales para ensaladas. A medida que la planta madura, se pueden cortar los tallos de berro según sea necesario para cada comida.

