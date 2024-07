El alimento que es excelente para evitar los picos de glucosa

Una alimentación adecuada es fundamental para el buen funcionamiento del organismo. Aunque ningún alimento por sí solo aporta todos los nutrientes que nuestro cuerpo necesita, hay algunos que son más eficientes que otros. El berro es uno de estos alimentos excepcionales.

Una investigación de la Universidad William Paterson, en Nueva Jersey, reveló que el berro, una planta acuática que crece de forma silvestre en ríos, acequias y fuentes de aguas limpias, es la que contiene más nutrientes entre 47 alimentos examinados. La doctora Jennifer Di Noia, quien encabezó el estudio, destacó que el berro obtuvo la puntuación más alta, superando a la col china, acelga y remolacha verde.

El berro, pese a no ser la verdura más consumida, a menudo se encuentra en las típicas bolsas de ensaladas preparadas. Con su sabor tierno y ligeramente picante, similar al de la mostaza, este vegetal es una bomba de nutrientes. Según el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación de España, el berro aporta una gran cantidad de vitamina A, folatos y vitamina C, y en menor proporción, tiamina y vitamina E. Consumir 100 gramos de berros cubre el 38% de las ingestas diarias recomendadas de vitamina C para hombres y mujeres de 20 a 39 años con actividad física moderada. Además, es rico en minerales como calcio, hierro, potasio y fósforo.

¿Qué beneficios aporta el berro a la salud?

El berro es un alimento excepcional para evitar los picos de glucosa debido a su alto contenido en fibra. La fibra ayuda a que el azúcar de los alimentos se absorba más lentamente en el organismo, evitando así los temidos picos de glucosa que pueden ser perjudiciales, especialmente para personas con diabetes.

Fortalece los huesos gracias a su contenido en vitamina K y calcio, nutrientes esenciales para la formación y fortalecimiento de los huesos. Esto no solo protege contra la osteoporosis, sino también contra fracturas y caídas.

También previene el cáncer debido a su alto contenido en tiamina y vitamina E, que evitan la aparición y multiplicación de las células cancerígenas. Además, la vitamina C presente en el berro ayuda a mantener la elasticidad de la piel, ralentizando el envejecimiento y previniendo arrugas.

El berro también ayuda a perder peso por ser bajo en calorías y alto en fibra, lo que genera una mayor sensación de saciedad. Además, previene las enfermedades cardiovasculares al disminuir la absorción de grasas en el intestino, contribuyendo al equilibrio de los niveles de colesterol y triglicéridos en la sangre.

El berro fortalece el sistema inmunológico gracias a su riqueza en vitamina C, vitamina A y flavonoides, compuestos con acción antioxidante y antiinflamatoria. Esto ayuda a prevenir y tratar problemas como la tos, alergias, bronquitis, sinusitis y gripes.