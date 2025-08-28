Conavi 2025: ¿cómo consultar mi folio de Vivienda para el Bienestar?; consulta si quedaste seleccionado

El Gobierno de México continúa con los programas sociales, esta vez es turno del Programa de Vivienda para el Bienestar, que también es implementado por la Comisión Nacional de Vivienda (Conavi).

Este tiene como objetivo garantizar el derecho a una vivienda adecuada para las personas que más lo necesitan, se priorizará a quienes viven en condiciones de alta marginación, carencias sociales o indígenas.

¿Cómo consultar mi folio en Vivienda para el Bienestar?

Si realizaste tu solicitud a inicios de agosto para ser parte del programa, ya puedes conocer de manera muy rápida si fuiste seleccionado para continuar con el proceso, primero debes ingresar al sitio oficial de Conavi, Vivienda para el Bienestar, luego capturar tu CURP (Clave Única del Registro de Población) y verificar si tu folio fue seleccionado.

Lee también Programas del Bienestar en Edomex: ¿cuáles abren registro en septiembre 2025?; esto se sabe

¿Qué sigue al ser seleccionado en Vivienda para el Bienestar?

Esta es sólo una fase más del proceso, en caso de haber sido seleccionado después vendrá una segunda etapa, que consiste en una convocatoria telefónica (te contactarán para programar una visita), visita domiciliaria (en la fecha seleccionada se presentarán documentos para el levantamiento de la Cédula de Información Socioeconómica), perfilamiento de la demanda y publicación de resultados (la Conavi seleccionará a quienes cumplen con los requisitos), sorteo (en caso de que la demanda sea mayor a la disponibilidad), y por último, patrón de personas beneficiadas (el Comité de Financiamiento de la Conavia aprobará a las personas beneficiarias)

Conavi 2025: ¿cómo consultar mi folio en Vivienda para el Bienestar?; consulta si quedaste seleccionado

¿Qué documentos son necesarios para la visita domiciliaria?

Para continuar con el trámite y que tu solicitud continue deberás de tener a la mano los siguientes documentos en la visita que te hará personal de la Conavi:

Acta de Nacimiento

Comprobante de domicilio no mayor a tres meses

CURP

Comprobante de ingresos o carta de declaración de ingresos

Identificación Oficial Vigente

Comprobante de estado civil (Acta de matrimonio o constancia de concubinato; en caso de ser soltero(a), constancia de inexistencia de datos registrales de matrimonio)

(Acta de matrimonio o constancia de concubinato; en caso de ser soltero(a), constancia de inexistencia de datos registrales de matrimonio) Certificado de no propiedad

Certificado de no propiedad

Carta de No Derechohabiencia

Certificado de discapacidad emitido por una institución pública de salud, sólo en caso de que aplique.

Leer también:INAPAM 2025: ¿Dónde encontrar los módulos de vinculación productiva?; inscríbete al programa para obtener hasta 14 mil pesos

Conoce dónde consultar si fuiste seleccionado en el programa de Vivienda para el Bienestar de la Conavi. Foto: Imagen creada con IA

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

ffa/aosr