¿Cómo volver a darle forma a un suéter que se encogió?; conoce este truco

Encoger un suéter en la lavadora o la secadora es un accidente doméstico más común de lo que parece, ya que a veces, lo que comienza como una rutina cotidiana de lavado, puede terminar con una prenda deformada o que ya no te queda como quisieras.

En los últimos años, diversos métodos caseros han cobrado popularidad por su eficacia para devolver la forma original a prendas encogidas. Estos procedimientos, basados en la relajación de las fibras del tejido, permiten recuperar parte del tamaño y la estructura del suéter sin necesidad de recurrir a servicios profesionales, reemplazar o tirar tu prenda.

Aquí te contamos un truco sencillo y accesible que puede aplicarse en casa, con materiales de uso cotidiano y en pocos pasos, para devolverle su tamaño a un suéter que se encogió. Es una alternativa práctica que busca ofrecer una segunda oportunidad a esa prenda a la que le sufriste luego de ver la nueva forma.

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Las etiquetas de cuidado indican el tipo de tejido y recomendaciones de lavado. Foto: Freepik

¿Cómo arreglar un suéter que se encogió en casa?

Este método se recomienda para intentar devolverle el tamaño a un suéter que sufrió un accidente en la lavadora o en la secadora y se necesitan productos que ya tienes en casa:

Una cubeta o charola grande

o grande Suavizante de rop a, acondicionador de cabello o incluso champú para bebés

a, acondicionador de cabello o incluso champú para bebés Agua fría o tibia (nunca caliente)

Los pasos son sencillos...

Paso 1:

Llena el recipiente con agua fría o tibia (nunca caliente, ya que puede hacer que el suéter se encoja aún más).

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El suavizante de ropa es un gran aliado en este truco. Foto: Freepik

Paso 2:

Añade una generosa cantidad del suavizante para ropa o, en su defecto, el acondicionador de cabello o el champú para bebés. Mezcla todo bien.

Paso 3:

Sumerge el suéter por lo menos durante 30 minutos. Así se relajan las fibras de la tela.

Paso 4:

Retira el exceso de agua sin exprimir o retorcer la prenda y luego presiónala suavemente contra una toalla.

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Foto: Pexels

Paso 5:

Extiende el supeter sobre una superficie plana y cúbrelo con otra toalla seca.

Paso 6:

Comienza a estirar con mucho cuidado las zonas que han encogido, dándole la forma deseada a la prenda de nuevo.

Paso 7:

Déjalo secar al aire (nunca en la secadora ni con ninguna otra fuente de calor directa) y vuelve a estirarlo suavemente cada 15-20 minutos hasta que esté completamente seco y haya recuperado aproximadamente su tamaño original.

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No cuelgues ni eches a secar le suéter, solo debes colocarlo sobre una superficie plana, estirarlo un poco a la forma que quiere y dejarlo secar al aire libre. Foto: Pexels

Paso 8:

¡Y listo! Puedes probarte tu suéter de nuevo o repetir el proceso si quieres que dé de sí un poco más la tela.

NOTA: En caso de que la prenda haya sufrido un cambio de tamaño considerable, tenga bordados especiales o sea de una mezcla de telas delicada, es mejor que busques ayuda profesional en una lavandería o tintorería que se dediquen a eso.

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