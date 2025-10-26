¿Cómo secar tu ropa dentro de casa cuando hay lluvia? Conoce estos tips infalibles

No hay nada peor que colgar tu ropa y darte cuenta que no se ha secado por completo justo cuando es momento de guardarla porque ya viene la lluvia o ya comenzó a llover.

Sabemos que hay opciones factibles como ir a la lavandería, sin embargo, estas tareas también pueden complicarse por el caos que siempre desatan las precipitaciones.

Es por ello que a continuación podrás encontrar algunas recomendaciones para terminar esta tarea desde la comodidad de tu casa y sin gastar ni un solo centavo extra.

Estos métodos funcionarán cuando no puedas dejar tu ropa tendida en exteriores. Foto: Freepik

¿Cómo secar tu ropa dentro de tu casa cuando hay lluvia?

En épocas de lluvia lograr que tu ropa se seque completamente puede representar todo un reto, más para todos aquellos que necesitamos de la luz del sol para cumplir la misión.

No obstante, a continuación te compartimos algunos trucos y recomendaciones para evitar que tu ropa permanezca un poco húmeda, cargando un peculiar olor y posiblemente alojando hongos y bacterias.

Tendido Arcoíris

Para poder ocupar este método, de acuerdo con el medio argentino, La Nación, primero se debe contar con un tendedero para interiores.

Para lograr este método necesitarás un tendedero de interiores. Foto: Amazon

Esta técnica consiste en colocar las prendas de mayor volumen o largo en los extremos del elemento extensible y las más pequeñas en el centro. Esto asegura que el aire corra y puedan secarse en cuestión de horas desde el interior de tu hogar y sin la necesidad de luz de sol.

El “tendido arcoíris” es una técnica eficaz que puede ser de gran ayuda. Una vez que las prendas estén completamente secas, se sugiere rociarlas con un desodorante para telas para mantenerlas con un aroma fresco y evitar cualquier rastro de humedad.

Técnica de la toalla

El experto en orden japonés, Izumi Onuki, propone otra alternativa conocida como la técnica de la toalla, la cual consiste en extender una toalla sobre una superficie plana y colocar las prendas encima de ella.

Al hacer movimientos rotativos de un lado a otro se logra un secado parcial de la ropa y también se asegura que la toalla absorba toda la humedad. Esta técnica también funciona con sábanas -que no utilices-.

NOTA: Para cualquiera de las técnicas o métodos que decidas utilizar, también es útil la colocación de un ventilador cerca del área de secado si cuentas con uno en casa.

