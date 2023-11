¿Cómo se hizo viral “El Wiko” de Caborca? El origen de la frase “Afedo, cámate, pofavo”

“El Wiko” de Caborca murió. El personaje de Internet que se viralizó tras un video donde exclamó la frase “Afedo, cámate, pofavo” habría fallecido de un infarto, informó El Kuate de Caborca, con quien aparecía en los múltiples videos que lo hicieron famoso en YouTube.

Este 6 de noviembre, el hombre originario de Caborca, Sonora, subió un video a su cuenta de Facebook en el que anunció entre lágrimas la muerte de “El Wiko”, y detalló que a través de sus redes sociales se darían a conocer los detalles para quienes quisieran acudieran a darle el último adiós.

Despedida Wiko de Caborca

“Raza, amanecimos con una triste noticia. Se murió El Wiko, se murió El Wiko, fuimos al levantamiento del cuerpo y ya vamos a empezar con los trámites funerarios. Todo parece indicar que fue infarto. No sufrió, no sufrió nomás se quedó dormido”, narró El Kuate de Caborca.

La mujer que grabó el video pidió respeto en los comentarios ante la noticia de la muerte del personaje viral en internet, en tanto que el Kuate de Caborca enfatizó: “Él se nos adelantó, ya está bien. Ya está descansando, ya está con su mamá”.

Lee también Muere "El Wiko" de Caborca, viral por el video "Afedo, cámate, pofavo"

¿Cómo se hizo viral “El Wiko”? Él mismo lo explica en este video

“El Wiko”, cuyo nombre real era Ariel, se hizo viral tras una grabación en donde aparece en aparente estado de ebriedad mientras uno de sus amigos lo molesta, momento en que pronuncia la frase que lo hizo viral: “Afedo, cámate, pofavo”.

El hombre aparecía usualmente en videos del canal de YouTube de El Kuate de Caborca, contando algunos chistes y compartiendo algunas experiencias.

En uno de los videos que aún se encuentra disponible en el canal, “El Wiko” narró cómo fue que se hizo viral. En las imágenes se le observa vistiendo una camisa roja a cuadros y un sombrero mientras come una botana.

Lee también "All I Want for Christmas" es el dinero que gana Mariah Carey en 1 año por 1 canción, ¡descúbrelo!

Allí le contó a “El Kuate de Caborca” la anécdota que lo hizo reconocido en internet, al recordar que éste lo había invitaado para que fueran con unos amigos por lo que se bañó, se puso camisa y sombrero. Una vez allí tomaron un par de bebidas alcholicas y se dio el escenario para la frase viral: “Afedo, cámate, pofavo”.

Lee también Ricardo O’Farrill confiesa que brote maníaco-depresivo fue por mal uso de medicamentos y drogas

“Para muchos que no saben, yo no hacia videos ni nada. Yo hacía videos ahí para los grupos de mis compas de WhatsApp, hice uno, ¿te acuerdas? De las donas Bimbo y se hizo viral. Y fue cuando me dijeron, pues haz una página, haz un canal, y lo hice, y a los meses, ¿te acuerdas de que te encontré otra vez?”, se escucha recordar a “El Kuate de Caborca”.

Quien recordó que comenzó a hacer videos con “El Wiko”, que a últimas fechas aparecía con menos frecuencia en el canal que acumula más de 79.6 mil suscriptores.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

También te interesará

¿Qué cantidad de nueces consumir al día para beneficiar al organismo?

Los 5 mejores remedios caseros para combatir problemas respiratorios

Tras huracán "Otis", Paco de las empanadas reaparece en playa donde vendía: “Acapulco está devastado”





sal