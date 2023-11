Tras huracán "Otis", Paco de las empanadas reaparece en playa donde vendía: “Acapulco está devastado”

Tras viralizarse por la colecta de víveres que hizo en Puebla para damnificados del huracán “Otis”, Paco, de las empanadas, reapareció en una de las playas del puerto de Acapulco, donde aseguró él vendía sus productos cuando alcanzó la fama.

“Misión cumplida”, señala Paco, en un video que se ha compartido a través de sus cuentas de TikTok e Instagram: “aquí estoy en la playa en donde yo vendía empanadas. Ya no es noticia, ya no es rumor, ya no es chisme, ya no es teléfono descompuesto. Estando aquí me doy cuenta que Acapulco está devastado”.

En las imágenes se pueden apreciar algunos de los hoteles de 5 estrellas que se ubicaban a la orilla del mar, mismos que resultaron severamente afectados por el paso de “Otis”, el pasado mes de octubre.

Lee también Paco, de las empanadas, reaparece en recolecta de víveres para damnificados por huracán "Otis" en Acapulco

“Me siento un poco intranquilo, entregamos las despensas, los víveres. La gente lo agradeció mucho, pero hace falta mucha más ayuda. Entonces los quiero invitar, por favor”.

Paco de las empanadas indicó que de regreso en Puebla, donde radica, nuevamente haría una colecta de víveres para llevar a los afectados en Acapulco. Esta vez con la esperanza de llevar un camión o dos con productos que puedan ser repartidos entre los más afectados.

Paco de las Empanadas hace colecta de víveres en Puebla

Días atrás en su cuenta de Instagram compartió fotografías y videos de la colecta de víveres que hizo en el centro de Puebla. Con cartulinas amarillas se apostó con dos personas más a un costado de la Catedral para juntar los insumos.

Allí indicó que estaba recabando agua embotellada, comida no perecedera, frijoles, atún, pañales, atún. “Empezamos con nada y poco a poco la gente está sumando esfuerzos”.

Lee también Skibidi Toilet: ¿quién creó la serie de YouTube que es un fenómeno viral?

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

sal