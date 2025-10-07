¿Cómo saber si estás envejeciendo adecuadamente? Haz estas 3 cosas

Más Información

Adoptar hábitos físicos y mentales saludables puede marcar la diferencia en la calidad de vida futura.

Un especialista explicó qué actividades ayudan al cuerpo a mantenerse fuerte y funcional con el paso del tiempo, además de las claves para cuidar la salud mental y emocional.

El fisioterapeuta y entrenador Andy Fata-Chan explicó a CNBC que existen esenciales que deberían incorporarse en la rutina diaria a partir de los 30 años. Estas prácticas fortalecen músculos fundamentales y contribuyen al bienestar general.

Estos ejercicios ayudarán al bienestar integral de las personas. Fuente: Freepik
Tres ejercicios clave para envejecer con salud

  1. Realizando flexiones: este movimiento activa grupos musculares que intervienen en tareas diarias. Para obtener los mejores resultados, el cuerpo debe mantenerse alineado durante su ejecución.
  2. Haciendo dominadas: Fata-Chan señaló que esta actividad es exigente, ya que involucra hombros, brazos y espalda. En personas que nunca la han practicado, se recomienda comenzar con movimientos controlados, extendiendo las articulaciones y sosteniendo la postura por unos 30 segundos.
  3. Sentadillas: según el especialista, este ejercicio mejora la fuerza corporal y la estabilidad al caminar o correr. Se sugiere realizar 10 repeticiones por lado, sin perder el equilibrio ni tocar el suelo con la pierna contraria.

Un ejercicio para el cerebro. Fuente: Freepik
Hábitos diarios para alcanzar una vejez saludable

El sitio OhLaLa, especializado en estilo de vida, destacó tres prácticas que contribuyen al buen funcionamiento del organismo y a una mejor calidad de vida:

  1. Use herramientas que le permitan controlar el estrés: la meditación y el yoga son opciones efectivas para reducir la tensión y mantener la calma mental.
  2. Consuma alimentos saludables: elegir productos nutritivos y evitar los ultra procesados es fundamental para prevenir enfermedades y mantener un peso adecuado.
  3. Tenga un descanso reparador: dormir mal puede alterar el equilibrio hormonal. Por eso, se recomienda establecer un horario de sueño que favorezca la recuperación física y mental.

La salud mental, un pilar del bienestar general

Según Medline Plus, cuidar la mente es tan importante como mantener el cuerpo activo. El organismo responde mejor cuando existe equilibrio emocional y buena gestión del estrés.

En caso de enfrentar dificultades o cambios de ánimo persistentes, “se sugiere que solicite ayuda especializada por parte de un médico en el ámbito de la salud mental”.

