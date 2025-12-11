¿Cómo proteger tu hogar de robos durante las vacaciones de diciembre?

La llegada de las vacaciones activa también un periodo de riesgo para los hogares. De acuerdo con autoridades y especialistas en seguridad, esta es una de las épocas con mayor incidencia de robos, especialmente en colonias donde es evidente que las casas permanecen vacías.

Las recomendaciones oficiales destacan que pequeñas acciones preventivas pueden reducir el riesgo de manera significativa.

¿Por qué aumentan los robos en temporada vacacional?

La razón principal es la evidente ausencia de los habitantes. De acuerdo con la página del Gobierno de México, una casa que parece desocupada se vuelve un objetivo fácil. Por ello recomiendan que alguien de confianza visite la vivienda para regar plantas, encender luces o incluso quedarse unos días. En caso de que esa opción no sea viable, se sugiere notificar al vecino más cercano y proporcionarle un número telefónico para contactarte en caso de emergencia.

Otra medida esencial es reforzar las cerraduras. Las autoridades indican que es necesario verificar que funcionen correctamente y considerar el reemplazo completo si la cerradura es antigua o si recientemente se extraviaron las llaves.

Además, sugieren revisar ventanas, cerrar la llave de paso del agua y solicitar a un profesional que revise posibles fugas antes de salir de viaje.

También recomiendan evitar hacer pública la ausencia. No compartir en redes sociales que la casa estará sola, desactivar la geolocalización en fotografías y mantener bajo el volumen del teléfono fijo (o desviar las llamadas) son prácticas que reducen riesgos.

Para quienes cuentan con sistemas de alarma con sensor de movimiento (siempre evaluando la presencia de mascotas) es fundamental realizar pruebas antes de viajar y dejar el equipo activado.

Qué dicen los especialistas en seguridad

David Aguilar (experto en prevención del delito) señala que asegurar puertas y ventanas es solo el primer nivel de protección. Explica que contar con más de una chapa y, de ser posible, con una puerta de seguridad incrementa sustancialmente la resistencia ante cualquier intento de entrada.

Además, recomienda instalar alarmas, sensores y cámaras que envíen alertas directamente al celular, herramientas que hoy cuentan con opciones accesibles para distintas familias.

Para reducir riesgos adicionales, los especialistas sugieren pedir a un conocido que recoja la correspondencia, instalar cámaras si es posible, programar luces interiores y dejar cortinas en posiciones naturales, no completamente cerradas.

En el caso de los viajes en automóvil, se recomienda cargar el equipaje dentro del estacionamiento (no en la vía pública) y evitar dejar trabajadores realizando mantenimiento dentro de la vivienda durante los días de ausencia. Todas estas acciones, aunque sencillas, contribuyen a reducir la vulnerabilidad de los hogares durante las vacaciones.

