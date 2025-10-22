Más Información

¿Cómo proteger tu hogar de goteras y moho en temporada de lluvias? Conoce estos tips

Tormenta tropical “Melissa”: esta es la trayectoria del fenómeno meteorológico

Dhasia Wezka arremete contra Eleazar Gómez tras participar en La Granja VIP: “siempre serás un golpeador”

McDonald’s lanza "Buu Baldes", cubetas coleccionables para Halloween 2025: ¿cómo adquirirlas?

Martimiércoles de Chedraui: ¿cuáles son las ofertas especiales de hoy, 22 de octubre?

Con la llegada de las , los techos que gotean, las manchas en las paredes y el olor a humedad se convierten nuevamente en una preocupación para muchos hogares.

Más allá de los daños estéticos, la humedad puede deteriorar la estructura de la vivienda, acortar su vida útil y afectar el confort térmico.

De acuerdo con recomendaciones de Dow, empresa especializada en materiales y recubrimientos, la protección adecuada de techos y muros depende de la elección del producto, la preparación de la superficie y el mantenimiento preventivo. A continuación, se resumen las principales orientaciones técnicas sugeridas por la compañía.

¿Cómo proteger tu hogar de goteras y moho?

Foto: Alessandro Guerriero
Foto: Alessandro Guerriero

A prueba de agua: la base de una buena protección

Dow sugiere elegir pinturas o recubrimientos adaptados al tipo de clima donde serán aplicados. Los productos deben contener aditivos y resinas que favorezcan la impermeabilidad y una correcta adherencia al sustrato, especialmente en ambientes húmedos.

Qué puede hacer en casa:

  • Use productos diseñados para el clima local y zonas húmedas.
  • Aplique en techos, fachadas, sótanos o muros expuestos al agua.
  • Renueve el recubrimiento al menos cada cinco años.

Preparación previa de la superficie

La adherencia del recubrimiento depende del estado del muro o del techo. Dow recomienda limpiar las superficies y eliminar cualquier resto de polvo, grasa o moho antes de aplicar la pintura. Además, es necesario sellar grietas o filtraciones activas y asegurarse de que la superficie esté completamente seca.

Pasos sugeridos:

  • Revisar el estado de las estructuras antes de aplicar el producto.
  • Reparar fisuras o filtraciones visibles.
  • No aplicar pintura sobre superficies húmedas.

Aplicación técnica del producto

La compañía aconseja seguir las indicaciones del fabricante y emplear herramientas adecuadas. En zonas con alta humedad o lluvias intermitentes, se deben usar formulaciones diseñadas para secar rápido y mantener la adherencia.

Sugerencias prácticas

  • Utilizar rodillos o brochas en buen estado.
  • Evitar pintar bajo lluvia directa o con humedad excesiva.
  • Permitir el tiempo de secado recomendado entre capas.

Revisión y mantenimiento

La compañía destaca la importancia de revisar periódicamente los muros y techos para detectar signos de desgaste o pérdida de adherencia. Un mantenimiento constante evita daños mayores y asegura que el recubrimiento siga cumpliendo su función.

Acciones de seguimiento:

  • Inspeccionar techos y paredes al final de cada temporada de lluvias.
  • Retocar áreas donde se evidencie deterioro.
  • Evitar acumulación de agua sobre cubiertas planas.

Riesgos de la humedad en interiores

La Organización Mundial de la Salud (OMS) advierte que vivir en espacios con presencia de moho o filtraciones puede incrementar entre un 30 % y un 70 % el riesgo de desarrollar asma, alergias u otras enfermedades respiratorias.

*Este contenido fue reescrito con la asistencia de una inteligencia artificial, basado en un informe de Dow.

*El Grupo de Diarios América (GDA), al cual pertenece EL UNIVERSAL es una red de medios líderes fundada en 1991, que promueve los valores democráticos, la prensa independiente y la libertad de expresión en América Latina a través del periodismo de calidad para nuestras audiencias.

