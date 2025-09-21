Más Información

¿Cómo prevenir hormigas, moscas y otros insectos en tu cocina? Sigue estos consejos

Equinoccio de Otoño 2025: las mejores frases e imágenes para recibir esta estación

Stan Lee revivirá gracias a la IA: Comic-Con lanza holograma para hablar con los fanáticos

¿Por qué son importantes los colibríes? Conoce su papel en el ecosistema

Salinas Pliego habla sobre la exportación de combustibles a Cuba: "negocio redondo", afirma

La, por concentrar comida, humedad y residuos de alimentos usualmente se convierte en el sitio ideal para que los insectos encuentren alimento y refugio. Ante esta situación, especialistas en control de plagas advierten que la prevención es la herramienta más efectiva.

Más allá de los aerosoles o fumigaciones de emergencia, la estrategia se centra en tres pasos fundamentales: , sellado de accesos o entradas y uso responsable de trampas caseras o cebos.

Consejos clave para prevenir visitas de moscas, hormigas y otros insectos

Los restos de comida son la primera invitación para que los insectos entren a la cocina, por ello, la mejor recomendación es mantener superficies limpias, no dejar platos sucios durante las noches y guardar los alimentos en recipientes herméticos, especialmente los que contengan harina, cereales y azúcares.

Remedios caseros para terminar con las hormigas. Foto: Pixabay
Otro punto esencial está en el manejo de residuos y basura: los contenedores sin tapa o bolsas rotas son el ambiente perfecto para las moscas, por eso es importante utilizar botes herméticos, vaciarlos con frecuencia y limpiar el área donde se colocan, pues se puede convertir en un foco de infestación.

Además de la limpieza, es recomendable tapar grietas en las paredes y sellar entradas o huecos alrededor de tuberías, así como colocar mosquiteros en puertas y ventanas para reducir el acceso de plagas.

En caso de detectar insectos, se recomiendan colocar cebos en gel o estaciones de cebo, que son transportados por las propias obreras hacia la colonia, logrando un control más completo. Por su parte, los insecticidas en spray deben ser la última opción y aplicarse con precaución, nunca sobre superficies donde se preparan los alimentos.

Una mosca doméstica puede portar cientos de bacterias en sus patas. Foto: Especial
Finalmente, la principal acción contra las plagas siempre será la prevención a través de la higiene, manteniendo una rutina de limpieza y orden para evitar la incomodidad de los insectos y proteger la salud familiar en un espacio libre de visitas indeseadas.

mndsm/aosr

