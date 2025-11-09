¿Cómo hacer un limpiador de piso natural y ecológico? Descubre cómo dejar tu casa con buen aroma

El interés por alternativas domésticas más saludables y responsables con el medio ambiente ha impulsado una creciente tendencia: la fabricación casera de productos de limpieza. Entre ellos, los limpiadores de piso naturales destacan por ser accesibles, económicos y libres de químicos agresivos.

En un contexto donde la preocupación por la constante exposición a sustancias tóxicas es cada vez mayor, estos productos se posicionan como una opción viable en hogares donde se busca la eficacia y sustentabilidad.

Preparar un limpiador ecológico no solo reduce el uso de envases y plásticos, sino que también aprovecha ingredientes cotidianos que suelen estar al alcance en cualquier hogar, demostrando que la limpieza profunda no está peleada con la simplicidad ni con la responsabilidad ambiental.

Este limpiador es efectivo, fácil de preparar y a base de ingredientes cotidianos. Foto: Canva

¿Cómo preparar un limpiador de piso natural y ecológico?

De acuerdo con la página Limpieza.mx, este limpiador casero es de preparación sencilla y no necesitas de ninguna clase de materiales especiales.

Ingredientes:

250 mililitros de vinagre blanco

Agua limpia

limpia 1/2 taza de bicarbonato de sodio

de sodio Botella de plástico o recipiente de 1.5 litros

de plástico o recipiente de 1.5 litros Aceite esencial de tu preferencia (pino, lavanda, eucalipto, limón)

Los ingredientes del limpiador casero. Foto: EL TIEMPO

Preparación:

1. Lo primero que debes hacer es agregar a la botella de plástico alrededor de 100 mililitros de agua simple. Luego añadirás 1 cucharada del bicarbonato.

2. Deja pasar algunos minutos y echa la mitad de la medida de vinagre establecida.

3. Posteriormente repite la operación hasta que la botella esté llena.

4. Para finalizar, agrega algunas gotas de tu aceite esencial preferido. ¡Mezcla bien y listo!

Los resultados de esta receta te sorprenderán.

