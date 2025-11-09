Gloria Álvarez denuncia supuesta amenaza de muerte: "ni matándome lograrán callar mi legado"

La politóloga y escritora guatemalteca, Gloria Álvarez, conocida por identificarse con la ultraderecha, publicó en un video a través de redes sociales acusando que ha sido amenazada de muerte.

En la denuncia, Álvarez señala a Jaime Baturoni como el perpetrador del mensaje violento y amenazante, y declara que si le sucede algo el próximo 6 de diciembre en la Feria Internacional del Libro (FIL) de Guadalajara, quiere que haya registro de la amenaza.

¿Quién es Gloria Álvarez?

Gloria Álvarez es una politóloga, escritora y conferencista originaria de Guatemala. Es conocida por su activismo sobre pensamiento libertario y sus fuertes críticas al populismo y socialismo.

Es autora de varios libros y conductora de radio y televisión. A lo largo de su carrera también se ha posicionado como una figura influyente en redes sociales, principalmente por su "activismo de ultraderecha".

Lee también MrBeast lanza su propio parque temático: ¿dónde y cuándo abrirá?

Gloria Álvarez, activista, escritora y politóloga guatemalteca. Foto: Redes sociales

Gloria Álvarez denuncia amenaza de muerte

A través de un video difundido en sus diversos canales oficiales, Gloria Álvarez denunció que ha sido públicamente amenazada de muerte por parte de un individuo llamado Jaime Baturoni, con quien, de acuerdo a algunos medios, la escritora mantiene supuestos conflictos legales, sin embargo, no ha sido confirmado por ella.

En su video, Álvarez incluye un pequeño clip de la amenaza que Jaime Baturoni compartió en redes, en la que confiesa:

"Si te refieres a lo que le quiero hacer a Gloria Álvarez, obviamente nada de acoso ni sexual, la tipa está más plana que un burro de planchar. La iba yo a eliminar, o sea, a mandarla a la otra vida, a dejarla sin pulso, no sé si soy suficientemente explícito".

Lee también ¿Quién es el Dr Miguel, influencer que besó a Karina Torres de Las Perdidas?

Me está amenazando de MUERTE Jaime Baturoni. Hago esta denuncia pública, en caso me ocurra cualquier cosa este 6 de Diciembre en la @FILGuadalajara

En la presentación de mi cuarto libro 📕

Ni matándome lograrán callar mi legado que para siempre vivirá aquí. pic.twitter.com/d8NkXUc6tK — Gloria Álvarez (@GloriaAlvarez85) November 7, 2025

La activista continúa su denuncia señalando que esta situación ha generado tensión en su vida personal y está "tomando cartas en el asunto". Sin embargo, agrega que esto no detiene sus planes de presentarse en la FIL Guadalajara.

Gloria Álvarez también agradece a la persona que le mandó la información y afirma que es gracias a esos mensajes que ella ha podido, en diversas ocasiones, salaguardar su vida.

También te interesará:

Carlos Manzo: las frases con las que desafió al narco y que marcaron su lucha contra el crimen

¡Por fin en casa! Cereza y Cerecito regresan a su hogar tras heridas por explosión de pipa de gas en Puente de la Concordia

¿Cómo eliminar las manchas de sarro de la taza de baño? Conoce la técnica

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

ngmu