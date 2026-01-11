Más Información

¿A qué hora llegará el Frente Frío 27 a la CDMX y el Edomex este domingo?

¿A qué hora llegará el Frente Frío 27 a la CDMX y el Edomex este domingo?

¿Quién era Guy Moon, compositor de bandas sonoras de Nickelodeon que falleció a los 63 años?

¿Quién era Guy Moon, compositor de bandas sonoras de Nickelodeon que falleció a los 63 años?

¿Cómo es Tehmplo Tulum, recinto donde ocurrió balacera durante una presentación de Solomun?

¿Cómo es Tehmplo Tulum, recinto donde ocurrió balacera durante una presentación de Solomun?

Verástegui lleva su denuncia de censura en televisión mexicana al ámbito internacional; pide intervención de Trump y del Papa León XIV

Verástegui lleva su denuncia de censura en televisión mexicana al ámbito internacional; pide intervención de Trump y del Papa León XIV

¿Quién era Isabel Veloso, la influencer brasileña que murió a los 19 años?

¿Quién era Isabel Veloso, la influencer brasileña que murió a los 19 años?

Un hombre fue asesinado en una balacera durante un evento relacionado al festival de música electrónica, Zamna, en Tulum, el pasado 8 de enero.

De acuerdo con la primer línea de investigación de la Fiscalía General de Quintana Roo (FGE), el incidente probablemente estuvo relacionado a la compra venta de drogas.

El suceso, que cobró la vida del "trabajador temporal" y dejó a otras dos personas heridas, ocurrió en las inmediaciones de Tehmplo Tulum, durante la presentación del DJ bosnio-alemán, Solomun.

Lee también

¿Cómo es Tehmplo Tulum?

Themplo Tulum es un recinto para eventos masivos. Está ubicado en Parcela, Carretera Tulum.

"Oculto en la selva, aquí es donde la música, la gente y las emociones se unen para hacer de Tulum verdaderamente único", dice la página web oficial del lugar.

La empresa se dedica a organizar shows y eventos altamente curados, así como experiencias cuidadosamente creadas con producción muy detallada: "Nuestro espacio está diseñado para mezclarse con el entorno, respetando la esencia salvaje de la majestuosa jungla de Tulum".

Lee también

Foto: Tehmplo Tulum
Foto: Tehmplo Tulum

Cada año, el recinto es el punto de encuentro para eventos renombrados relacionados al festival Zamna de música electrónica y ha contado con actuaciones de artistas reconocidos como Solomun, Kaz James y experiencias organizadas por Mayan Warrior.

Tehmplo Tulum es conocido por su ambiente y espíritu bohemio y sus experiencias lujosas que dejan de lado lo convencional para unir la naturaleza con la electrizante energía de la escena musical electrónica.

Foto: Tehmplo Tulum
Foto: Tehmplo Tulum

También te interesará:

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

ngmu

Google News

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses

[Publicidad]