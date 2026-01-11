¿Cómo es Tehmplo Tulum, recinto donde ocurrió balacera durante una presentación de Solomun?

Un hombre fue asesinado en una balacera durante un evento relacionado al festival de música electrónica, Zamna, en Tulum, Quintana Roo, el pasado 8 de enero.

De acuerdo con la primer línea de investigación de la Fiscalía General de Quintana Roo (FGE), el incidente probablemente estuvo relacionado a la compra venta de drogas.

El suceso, que cobró la vida del "trabajador temporal" y dejó a otras dos personas heridas, ocurrió en las inmediaciones de Tehmplo Tulum, durante la presentación del DJ bosnio-alemán, Solomun.

Lee también Asesinan a un hombre durante festival de electrónica en Tulum; investigan posible vínculo con narcomenudeo

¿Cómo es Tehmplo Tulum?

Themplo Tulum es un recinto para eventos masivos. Está ubicado en Parcela, Carretera Tulum.

"Oculto en la selva, aquí es donde la música, la gente y las emociones se unen para hacer de Tulum verdaderamente único", dice la página web oficial del lugar.

La empresa se dedica a organizar shows y eventos altamente curados, así como experiencias cuidadosamente creadas con producción muy detallada: "Nuestro espacio está diseñado para mezclarse con el entorno, respetando la esencia salvaje de la majestuosa jungla de Tulum".

Lee también Cielo de Reino Unido se tiñe de rosa y se vuelve viral en redes: ¿por qué ocurrió este fenómeno?

Foto: Tehmplo Tulum

Cada año, el recinto es el punto de encuentro para eventos renombrados relacionados al festival Zamna de música electrónica y ha contado con actuaciones de artistas reconocidos como Solomun, Kaz James y experiencias organizadas por Mayan Warrior.

Tehmplo Tulum es conocido por su ambiente y espíritu bohemio y sus experiencias lujosas que dejan de lado lo convencional para unir la naturaleza con la electrizante energía de la escena musical electrónica.

Foto: Tehmplo Tulum

También te interesará:

“No me sentiré 100% libre hasta que elijamos nosotros”: Neurokiller apoya captura de Maduro, pero advierte incertidumbre democrática

Acusan a cafetería de envenenar abejas en la Condesa; negocio ofrece disculpas

¿Por qué es importante jugar con tu gato? Conoce los beneficios

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

ngmu