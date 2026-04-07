¿Cómo es Jelly World?; el sitio de Perisur donde mujer sufrió fractura tras usar juego infantil

Una mujer identificada como Itzamara denunció públicamente un accidente ocurrido en el área de juegos infantiles Jelly World, ubicada dentro del centro comercial Perisur, al sur de la Ciudad de México.

De acuerdo con su testimonio difundido en la red social X, los hechos ocurrieron el pasado 2 de abril, cuando acudió al lugar acompañada de su esposo y su bebé de 10 meses. Lo que comenzó como una salida familiar terminó en un accidente que le provocó tres fracturas en el pie.

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¿Cómo ocurrió el accidente?

La afectada explicó que el incidente se produjo al descender por una resbaladilla mientras sostenía a su bebé. Según su relato, su pie quedó atorado en una colchoneta colocada al final del juego, lo que provocó que se doblara de forma abrupta.

Señaló que esta colchoneta formaba parte de un sistema de frenado aparentemente improvisado, el cual no estaría integrado a la estructura original de la atracción. La mujer atribuyó el accidente a la falta de condiciones adecuadas de seguridad en el área.

“Simplemente era una pendiente sin nada de frenado y de manera, improvisada, yo creo que los que trabajaban ahí pusieron como si fuera una cinta como para pegar un colchoncito, porque literal era completamente improvisada el área de frenado. No era como tal parte de la estructura primaria, era algo improvisado", dijo.

Hasta restringió su cuenta. Pero aquí está el video pic.twitter.com/pHjBx54icO — PAMAED (@pamaed) April 6, 2026

Además de las condiciones del juego, la denunciante acusó omisión por parte del personal del lugar tras el accidente. Indicó que ningún trabajador se acercó a auxiliarla ni a verificar el estado de su bebé.

Según su versión, su esposo tuvo que brincar una barda para asistirla, mientras una mujer que se encontraba en el sitio resguardó al menor. La atención médica tardó en llegar, lo que, aseguró, agravó la situación.

“El staff ni siquiera fue a acercarse a ver cómo estaba mi bebito, a ver cómo estaba yo. Nada. Mi esposo se tuvo que saltar. La señora, gracias a Dios, estaba con mi bebito. Mi esposo trató de contenerme en lo que llegaban paramédicos", agregó.

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¿Qué es Jelly World y cómo funciona?

Jelly World es un espacio recreativo infantil con temática inmersiva que simula un entorno “gelatinoso”, diseñado con colores brillantes, superficies suaves y estructuras redondeadas.

El lugar incluye túneles, resbaladillas, puentes, rampas y albercas de pelotas, orientados a estimular la exploración sensorial y el juego libre en niños pequeños.

Así es Jelly World, Perisur. Foto: Redes sociales

El acceso está dirigido principalmente a menores con estatura inferior a 1.45 metros, mientras que los adultos pueden ingresar únicamente como acompañantes. La experiencia no sigue un recorrido fijo, lo que permite a los usuarios desplazarse libremente por las instalaciones.

Así es Jelly World, Perisur. Foto: Redes sociales

El costo aproximado es de 150 pesos por 30 minutos, con un horario habitual de operación entre las 11:00 y las 20:30 horas dentro del centro comercial.

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