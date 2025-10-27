¿Cómo comprar y conservar el pollo de forma segura en casa?

El pollo es uno de los alimentos base en miles de recetas, tanto por su precio como por la cercanía que existe para comprarlo. La relevancia de su conservación no sólo es económica, sino también para cuidar nuestra salud.

La importancia de lo que comemos no queda sólo en donde lo compramos, sino cómo lo limpiamos, lo refrigeramos y lo cocinamos. Te dejamos algunos consejos y tips para conservar el pollo de forma segura en casa.

¿Dónde comprar el pollo?

De acuerdo con Scoolinary Blog, es tan importante la forma en que conservamos el pollo cómo el lugar donde lo compramos, te decimos algunas sugerencias:

Es más recomendable comprarlo en lugares más pequeños, como pollerías familiares o en los mercados, esto garantiza que sea más limpio .

. Busca un color uniforme, una carne brillante, olor agradable, este tipo de características te ayudarán a comprar un producto más fresco .

. Si es posible, procura darle prioridad a productos más cercanos, que no hayan viajado tanto ni hayan estado tan expuestos al sol.

¿Cómo conservar el pollo crudo de forma segura en casa?

Si deseas conservar el pollo de forma cruda, estas son nuestras dos recomendaciones:

Conservar pollo refrigerado : si decides guardar el pollo en la nevera, toma en cuenta que la vida útil será de unas 36-48 horas. Colócalo en un recipiente cerrado en la zona más fría de la nevera.

: si decides guardar el pollo en la nevera, toma en cuenta que la vida útil será de unas 36-48 horas. Colócalo en un recipiente cerrado en la zona más fría de la nevera. Conservar pollo refrigerado: para conservar el pollo en perfecto estado por varios meses debemos guardarlo con el menor aire posible para que no se “queme”, esto garantiza su cuidado y que sea correcto su consumo.

¿Cómo conservar el pollo cocido?

Otra forma para hacer que el pollo se conserve, es con algún método caliente, tanto hervido, frito, horneado, guisado o etc. Lo más común es guardarlo en el refrigerador (máximo tres o cuatro días), o en el congelador (no más de tres meses).

Te mencionamos otras formas para conservar el pollo una vez ya esté cocido:

sumergirlo en aceite : dejarlo en aceite o en otras grasas es una opción útil para guardar la carne durante varias semanas.

: dejarlo en aceite o en otras grasas es una opción útil para guardar la carne durante varias semanas. marinado : aunque en el caso del pollo es más visto como un paso previo de la cocción, te puede dar un margen de 24 horas además de añadir sabor.

: aunque en el caso del pollo es más visto como un paso previo de la cocción, te puede dar un margen de 24 horas además de añadir sabor. Ahumado: Es un método que ayuda a conservarlo por largos periodos.

