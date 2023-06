¡Cínicos! Ladrones se burlan de dueño de auto que robaron… pero quedó grabado

Una cámara captó el momento en que unos presuntos ladrones van a bordo de un auto que robaron en Av. 1 de Mayo en Naucalpan, Estado de México.

Por medio de Twitter, el usuario @SoyNaucalpan compartió el video donde se aprecia a dos hombres dentro de un auto, mientras se burlan de lo ocurrido.

“Por pen… nos cruzamos y ¿qué pasó? Qué ya ching… a tu madre… ya se la está comiendo bien cag…”, se escucha decir a los sujetos.

Hombres revelan otros atracos

Asimismo, los hombres hablan de otros atracos donde detallaron automóviles de otros modelos.

Aunado a ello, se ve a uno de ellos revisar la guantera para verificar el modelo del auto.

Por su parte, uno de ellos preguntó: “¿No le quitase el reloj?”.

En tanto, el otro sujeto respondió: "No güey, no se lo quité, pues ayúdame a respirar, yo hago toda la chamba, no puedo quitar y arrebatar, sí soy bien rapiña, pero…”.

🔴 RATAS QUEDAN GRABADAS EN VIDEO, SE BURLABAN DE SU VÍCTIMA. Con una pistola, un par de sujetos robaron un auto el pasado sábado 10 de junio, sobre la Av. 1ro de Mayo en #Naucalpan, para abandonarlo más tarde en la colonia Tacuba de la CDMX.



Si los reconocen, denúncielos,… pic.twitter.com/9Hw2mU6ulZ — Soy Naucalpan (@SoyNaucalpan) June 13, 2023

Cabe mencionar que, de acuerdo con la cuenta de Twitter, el auto fue abandonado en la colonia Tacuba de la Ciudad de México.







