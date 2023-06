TikTok: Lady Tepito explica por qué le gritó a familia de Lesly; "solo dicen lo que les conviene"

Luego de que Daniela, conocida como Lady Tepito, ofreciera disculpas a la familia de Lesly Martínez por arremeter mientras se manifestaban para pedir justicia por su feminicidio, afuera de la Fiscalía de Justicia de CDMX, la joven explicó por qué ofendió a los familiares.

Por medio de TikTok, el usuario @xav1983.3 difundió el video donde se aprecia a Lady Tepito explicar el motivo por el cual fue su actitud, con una canción de Peso Pluma de fondo.

¿Por qué Lady Tepito ofendió a familiares de Lesly?

"Yo me puse pend…a porque empujaron a una persona de la tercera edad, cómo ver…a piden respeto empujando a una persona al lado de mí, eso no sacan (los medios)", expresó Daniela.

Asimismo, aseguró que jamás se escondió. “Para las personas que dicen que me da miedo, que me escondo, no, tengo cosas que hacer también".

Aunado a ello, agradeció el apoyo que le brindaron algunas personas a través de redes sociales. "La verdad mi boca no paga renta y la verdad me vale ve…a, y aclaro, muy independiente, agradezco a la banda que me apoya, tanto hombres y mujeres".

“Todos llevamos una Lady Tepito dentro”, sentenció.

Hasta el momento, el video cuenta con 563 mil reproducciones y con más de 28 mil "likes".

Lady Tepito ofrece disculpas en TikTok

En un video de la misma red social, la joven ofreció disculpas a los familiares de Lesly.

"Mi nombre es Daniela, hago esta video única y exclusivamente para ofrecer una disculpa pública a la familia que ofendí con mi comentario fuera de lugar, reconozco que estuvo fuera de lugar", manifestó.

