El rapero Canserbero fue asesinado por su exmánager y esposa de su productor musical y amigo, Natalia Améstica. Así lo confesó ante las cámaras en un video en el que aparece sentada junto a su hermano, Guillermo, quien fungió como su cómplice.

Durante du narración, la exmánager de Canserbero aseguró que antes de cometer el doble homicidio les preparó un té en el que vertió dos blisters de Alpram de 0.5 en la jarra.

“Se dio la oportunidad para yo hacerles un té. En ese té coloqué Alpram, como, eh, dos blisters de Alpram de 0.5, eh, en una jarra de té. Ellos bebieron unas tazas cada uno y al momento de quedar somnoliento, yo estaba en la cocina preparando la cena y eh, al llegar Carlos, vi cómo estaba y lo ataqué directamente al cuello”, narró durante su confesión ante las cámaras, en donde se le ve con las manos atadas.

Además, agregó que “Ellos bebieron unas tazas cada uno y al momento de quedar somnolientos, yo estaba en la cocina preparando la cena, y al llegar Carlos, vi cómo estaba y lo ataqué directamente al cuello. Carlos cae al piso, lo ataqué por la espalda y por el brazo. Y quien me ve es Tirone, y se preocupa mucho, pero él también estaba somnoliento. Yo le explico que fue un ataque de ira, no me pude controlar y cae en el sofá dormido”.

¿Qué es el Alpram y para qué de usa este medicamento?

El Alpram, que se suministró en el té a Canserbero, es un medicamento cuyo activo lleva el nombre de alprazolam, sustancia que sirve para el tratamiento de cuadros asociados con los síntomas de ansiedad, como la neurosis o el trastorno de pánico, de acuerdo con la Facultad de Medicina de la UNAM.

Sin embargo, está contraindicado para pacientes con sensibilidad conocida como benzodicacepinas.

Mientras que el Consejo General de Colegios Oficiales de Farmacéuticos de España, publicó un video en YouTube en el que explica que el Alprazolam actúa en el cerebro, presentado actividad hipnótica, sedante, relajante muscular y antidepresiva.

Ésta se emplea para el tratamiento a corto plazo de la ansiedad generalizada, síntomas de depresión y ataques de pánico, reduciendo su intensidad y frecuencia de aparición. En cualquier caso debe ser preescrito por un médico.

De acuerdo con le Consejo General de Colegios Oficiales de Farmacéuticos, el medicamento debe iniciarse con la dosis más baja posible y no superar la ingesta durante 8 o 12 semanas.

La presentación en la farmacia de esta sustancia se encuentra en la farmacia en distintas modalidades:

Comprimidos de liberación inmediata, pueden tomarse enteros o fraccionados.

Comprimidos de liberación retardada, que nunca deben de fraccionarse.

Solución oral, gotas.

Efectos secundarios del Alprazolam en el cuerpo

De acuerdo con la Facultad de Medicina de la UNAM, las reacciones adversas o efectos secundarios al medicamento se manifiestan al inicio de la terapia y desaparecen con la descontinuación del medicamento o disminución de la dosis.

Distonía

Irritabilidad

Anorexia

Fatiga

Lenguaje cercenado

Debilidad muscoloesquelética

Cambios en la líbido

Irregularidades menstruales

Incontinencia

Retención urinaria

Función hepática anormal

El Consejo General de Colegios Oficiales de Farmacéuticos de España coincidió en que las reacciones adversas están relacionadas al sistema nervioso incluyendo sedación y somnolencia. Además de cierta amnesia y dependencia física y psicológica.

¿Qué pasa cuando hay sobredosis o ingesta accidental?

La Facultad de Medicina de la UNAM advierte que las manifestaciones de la sobredosificación de Alprazolam incluyen extensiones de su actividad farmacológica, principalmente ataxia y somnolencia, confusión y alternaciones en la coordinación, disminución de reflejos y coma.

Debe monitorearse la respiración, el pulso, presión sanguínea. Además de consular inmediatamente al médico.

