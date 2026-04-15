Calendario SEP: ¿cuándo será el próximo puente escolar tras vacaciones de Semana Santa 2026?; consulta aquí

Tras el regreso a clases después de Semana Santa, surge una de las dudas más buscadas por padres y estudiantes: cuándo será el siguiente descanso oficial. El calendario escolar ya tiene la respuesta y trae buenas noticias para mayo.

Aunque abril no tendrá más pausas, el próximo mes incluirá varios días sin clases que podrían convertirse en un fin de semana largo ideal para organizar actividades o viajes.

Aunque abril no tendrá más pausas, mayo incluirá varios días sin clases. Foto: Edwin Hernández / EL UNIVERSAL

¿Cuándo será el próximo puente escolar después de Semana Santa?

El siguiente descanso para alumnos de nivel básico está programado para el viernes 1 de mayo, con motivo del Día del Trabajo. De acuerdo con el calendario oficial de la SEP 2025-2026, no habrá clases ese día.

Este año, la fecha permite un puente largo de hasta cuatro días, ya que se junta con el fin de semana:

Viernes 1 de mayo: suspensión de clases

Sábado 2 de mayo: fin de semana

Domingo 3 de mayo: fin de semana

Lunes 4 de mayo: regreso a clases

Este descanso representa la primera pausa importante tras las vacaciones de Semana Santa.

El siguiente descanso para alumnos de nivel básico está programado para el viernes 1 de mayo, con motivo del Día del Trabajo. Foto: Archivo / EL UNIVERSAL

¿Habrá clases el 5 de mayo por la Batalla de Puebla?

El martes 5 de mayo, fecha en que se conmemora la Batalla de Puebla, no está marcado como día de descanso obligatorio en el calendario escolar oficial. Sin embargo, algunas escuelas podrían suspender actividades o recorrer el descanso, dependiendo de disposiciones internas.

Por ello, se recomienda a padres y estudiantes estar atentos a los avisos de cada plantel.

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¿Qué otros días sin clases habrá en mayo 2026?

Mayo tendrá otro descanso relevante para estudiantes de educación básica, que será el viernes 15 de mayo por el Día del Maestro.

Este día está oficialmente establecido en el calendario escolar para reconocer la labor docente, por lo que los alumnos no asistirán a clases.

Mayo tendrá otro descanso relevante para estudiantes de educación básica, que será el viernes 15 de mayo por el Día del Maestro. Foto: Pixabay

¿El 1 de mayo es obligatorio para trabajadores? Esto dice la LFT

El Día del Trabajo, celebrado el 1 de mayo, también es un día de descanso obligatorio para los trabajadores en México, según la Ley Federal del Trabajo.

Esto implica que la mayoría de instituciones públicas, escuelas y bancos suspenderán actividades. En caso de que una persona deba laborar ese día, la ley establece un pago especial.

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¿Cuánto deben pagar si trabajas el 1 de mayo?

La legislación laboral indica que quienes trabajen en un día feriado como el 1 de mayo deben recibir pago triple, que se compone de:

Salario diario normal

Pago adicional por laborar ese día

Pago extra por tratarse de un día festivo

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