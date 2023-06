¡BTS lanzará un libro! Te decimos cuándo estará a la venta

BTS es la banda líder del K-pop. No es la primera, pero sin dudas, es por la que dicho género traspasó todas las fronteras posibles, llegando a cada rincón del mundo sin importar la barrera del idioma.

Desde hace 10 años, la banda integrada por Jin, Suga, J-Hope, RM, Jimin, V y Jungkook ha conquistado fans en todo el planeta, con el fandom más popular de todos, el ARMY.

Los surcoreanos de K-Pop a su paso por la alfombra roja de los Grammy causaron revuelo

¿Cuándo es el lanzamiento del libro de BTS?

En el marco del FESTA, que termina este 17 de junio, la banda anunció que el 9 de julio lanzará el libro "Beyond the story-10 years records of BTS". La fecha no es una fecha más porque justamente ese día es el día del ARMY, aniversario de la fecha en que se formó el increíble fandom de BTS.

Hace pocos días, BTS lanzó el tráiler de lo que traerá el libro, que por lo que se muestra estará dividido en 7 capítulos en los que se narra cada una de las etapas de la banda, desde que nació en Seúl, hasta la conquista del mundo.

En el tráiler se puede ver cómo los integrantes, a lo largo del libro, van a ir desnudando sus emociones. Alegría, euforia y la emoción de un estadio lleno. Sus primeros pasos en la música.

El libro de 544 páginas, que incluirá fotografías nunca antes vistas, ya es considerado un 'best seller', pues más de un millón de copias han sido reservadas dentro del primer stock de impresiones de la editorial Flatiron.

¿En dónde se consigue el libro de BTS en México?

El sitio Penguin Libros México emitió un comunicado en sus redes sociales, informando que son ellos los encargados de la publicación del libro en esta latitud del planeta.

"Desde Plaza & Janés, en colaboración con BIGHIT MUSIC, nos hace mucha ilusión publicar la edición en lengua española de BEYOND THE STORY : CRÓNICA DE 10 AÑOS DE BTS el 7 de septiembre. ¡Sigan atentos para más información!" se puede leer en la cuenta de Twitter de la editorial.

Cuándo llega a México el libro de BTS. Fuente: captura Twitter

En otro tuit, la empresa comunicó que desde este lunes 18 de junio comienza la pre-venta de ejemplares. "¡Nos encanta esta cubierta! Nuestra edición en lengua española de BEYOND THE STORY : CRÓNICA DE 10 AÑOS DE BTS, que se publicará el 7 de septiembre de 2023 en colaboración con BIGHIT MUSIC, estará disponible el lunes en preventa".

¿Cuánto cuesta el libro de BTS? En sitios como Amazon, en donde ya ha comenzado la preventa, se lo puede encontrar en 27 dólares. En un sitio coreano, está en los 31.500 won surcoreano, algo así como 422 pesos mexicanos.

Cuándo llega a México el libro de BTS. Fuente: captura Twitter



