Bridgerton T4: ¿cuántos nuevos capítulos tiene el volumen 2?; entérate aquí

"Lady Whistledown" y la familia más codiciada de la Plaza Grosvenor, regresan a la pantalla chica, pues la plataforma de streaming, Netflix, lanzó este jueves 26 de febrero la segunda parte de la cuarta temporada de "Bridgerton".

La famosa serie, que combina las novelas de época de Julia Quinn con música popular y tendencias de moda y maquillaje, regresa con los nuevos capítulos de esta entrega, en los cuales podremos ver el desenlace de la imposible historia de amor entre Benedict y Sophie.

Ya se estrenó la segunda parte de la cuarta temporada de "Bridgerton". Foto: Instagram

¿Cuántos episodios tiene el volumen 2 de "Bridgerton T4"?

Luego de estrenar su primera parte el pasado jueves 29 de enero, la cuarta temporada de "Bridgerton" ya está completa en Netflix.

Esta segunda parte fue lanzada durante la madrugada de México, y cuenta con cuatro nuevos capítulos —igual que la primera parte—, a través de los cuáles podremos ver cómo se desenvuelve el romance entre Sophie, quien es una sirvienta, y Benedict Bridgerton, el segundo hijo de la familia protagonista.

Sophie y Bridgerton en el baile de máscaras en el que se conocen. Foto: Variety

¿Cómo se llaman los nuevos capítulos de Bridgerton T4?

Haciendo honor a la costumbre de la plataforma, los nuevos episodios tienen nombres llamativos —a veces poéticos o metafóricos—, que en un par de palabras, resumen la trama de ese capítulo, y tienen una duración de poco más de una hora:

Episodio 5 : "¿Sí o no?

: "¿Sí o no? Episodio 6 : "El paso del invierno"

: "El paso del invierno" Episodio 7 : "El más allá"

: "El más allá" Episodio 8: "Baile en el campo"

¿Habrá temporada 5 de "Bridgerton"?

¡Sí! La buena noticia para los amantes de esta icónica serie, es que en 2025, Netflix y Shondaland renovaron la producción para una quinta y también una sexta temporada.

Se espera que las siguientes dos entregas estén centradas en Francesca y Eloise Bridgerton. Sin embargo, la espera para los fans todavía será larga, pues la plataforma ha estrenado una nueva temporada cada dos años, por lo que se podría predecir que la temporada 5 llegue en 2028 y la 6 en 2030, aunque no se ha hecho ningún anuncio oficial.

