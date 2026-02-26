Más Información

Influencer Karina Torres vive momentos de tensión por fan que invadió su domicilio; “quedé fría”

Influencer Karina Torres vive momentos de tensión por fan que invadió su domicilio; “quedé fría”

Jueves de 2x1 en Ticketmaster; conoce las ofertas irresistibles de este 26 de febrero

Jueves de 2x1 en Ticketmaster; conoce las ofertas irresistibles de este 26 de febrero

Bridgerton T4: ¿cuántos nuevos capítulos tiene el volumen 2?; entérate aquí

Bridgerton T4: ¿cuántos nuevos capítulos tiene el volumen 2?; entérate aquí

“El pequeño macaco que logró emocionar”: lanzan corrido de “Punch”, el mono bebé viral que arrasa en TikTok

“El pequeño macaco que logró emocionar”: lanzan corrido de “Punch”, el mono bebé viral que arrasa en TikTok

Con meme de “Punch”, IMSS invita a vacunarse contra el sarampión; “tu lugar seguro”

Con meme de “Punch”, IMSS invita a vacunarse contra el sarampión; “tu lugar seguro”

"Lady Whistledown" y la familia más codiciada de la Plaza Grosvenor, regresan a la pantalla chica, pues la plataforma de streaming, , lanzó este jueves 26 de febrero la segunda parte de la cuarta temporada de "Bridgerton".

La famosa serie, que combina las novelas de época de Julia Quinn con música popular y tendencias de moda y maquillaje, regresa con los nuevos capítulos de esta entrega, en los cuales podremos ver el desenlace de la imposible historia de amor entre Benedict y Sophie.

Lee también

Ya se estrenó la segunda parte de la cuarta temporada de "Bridgerton". Foto: Instagram
Ya se estrenó la segunda parte de la cuarta temporada de "Bridgerton". Foto: Instagram

¿Cuántos episodios tiene el volumen 2 de "Bridgerton T4"?

Luego de estrenar su primera parte el pasado jueves 29 de enero, la cuarta temporada de "Bridgerton" ya está completa en Netflix.

Esta segunda parte fue lanzada durante la madrugada de México, y cuenta con cuatro nuevos capítulos —igual que la primera parte—, a través de los cuáles podremos ver cómo se desenvuelve el romance entre Sophie, quien es una sirvienta, y Benedict Bridgerton, el segundo hijo de la familia protagonista.

Sophie y Bridgerton en el baile de máscaras en el que se conocen. Foto: Variety
Sophie y Bridgerton en el baile de máscaras en el que se conocen. Foto: Variety

¿Cómo se llaman los nuevos capítulos de Bridgerton T4?

Haciendo honor a la costumbre de la plataforma, los nuevos episodios tienen nombres llamativos —a veces poéticos o metafóricos—, que en un par de palabras, resumen la trama de ese capítulo, y tienen una duración de poco más de una hora:

  • Episodio 5: "¿Sí o no?
  • Episodio 6: "El paso del invierno"
  • Episodio 7: "El más allá"
  • Episodio 8: "Baile en el campo"

Lee también

¿Habrá temporada 5 de "Bridgerton"?

¡! La buena noticia para los amantes de esta icónica serie, es que en 2025, Netflix y Shondaland renovaron la producción para una quinta y también una sexta temporada.

Se espera que las siguientes dos entregas estén centradas en Francesca y Eloise Bridgerton. Sin embargo, la espera para los fans todavía será larga, pues la plataforma ha estrenado una nueva temporada cada dos años, por lo que se podría predecir que la temporada 5 llegue en 2028 y la 6 en 2030, aunque no se ha hecho ningún anuncio oficial.

También te interesará:

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

ngmu

Google News

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses

[Publicidad]