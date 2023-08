Blue Beetle ya tiene calificación en Rotten Tomatoes, ¿competencia para Barbie?

“Blue Beetle” llegó a cines el pasado 18 de agosto y se perfila como una de las películas más exitosas del 2023. La producción del director Ángel Manuel Soto ya fue evaluada en Rotten Tomatoes y podría superar a Barbie.

Durante su primer fin de semana de proyección, la cinta de superhéroes de DC dominó la taquilla con un estimado de 25.4 millones de dólares, según cálculos del estudio revelados por AP.

El verano comienza a teñirse de azul, mientras la marea rosa de Mattel comienza a descender. Ello no implica que la cinta de Greta Gerwig sea destronada, pues muy pronto llegará al servicio de streaming para continuar la euforia por la popular muñeca.

Sin embargo, Blue Beetle cada día acumula más reseñas positivas por parte de la crítica. En Rotten Tomatoes, sitio web estadounidense de revisión y reseñas para cine y televisión, obtuvo una calificación del 81%.

La lista de cintas mejor evaluadas ubica a la nueva entrega del universo DC en el top 10. Por encima prevalecen títulos como “El caballero oscuro” de Christopher Nolan (94%), “Supermán” de Richard Donner (94%), “Wonder Woman” de Patty Jenkins (93 %), “El escuadrón suicida” de James Gunn (90 %) o “Shazam” de David F. Sandberg (90 %).

Leer también "No contaban con mi astucia": Así rinde homenaje "Blue Beetle" al Chapulín Colorado

¿Qué dice la crítica de Rotten Tomatoes sobre Blue Beetle?

Algunas de las reseñas que se leen en Rotten Tomatoes sobre Blue Beetle dejan entrever un buen sabor de boca por parte de los fans de la franquicia:

Ella Kemp: “La película de Ángel Manuel Soto le da espacio al pánico postadolescente de no tener idea de lo que estás haciendo, disparando ese sentimiento a la estratosfera con la responsabilidad de convertirte en un superhéroe histórico”.

Victoria Luxford: “El género de los superhéroes está un poco abarrotado, y aunque creo que no estoy seguro de si es muy diferente de los demás, es entretenido. Tiene muchos momentos divertidos y la acción está bien coreografiada”.

En contraste, Kyle Smith de Wall Street Journal indicó: “Aunque puede tener algunos elementos novedosos, la franquicia ya se siente cansada y no es mucho más prometedora que los recientes esfuerzos de DC "Black Adam" y "The Flash". Este escarabajo no tiene mucho jugo”.

Blue Beetle, el superhéroe de DC. Foto: Twitter

Leer también "Barbie" llegará al streaming: ¿cuándo y en qué plataformas se podrá ver la película?

¿De qué trata Blue Beetle?

Jaime Reyes, recién graduado de la universidad, regresa a casa lleno de aspiraciones para su futuro.

Mientras busca encontrar su propósito en el mundo, inesperadamente se encuentra en posesión de una antigua reliquia de biotecnología alienígena: el Escarabajo.

Así, Scarab elige a Jaime como su anfitrión simbiótico y le otorga una armadura con poderes extraordinarios e impredecibles. Es en ese momento cuando nace el superhéroe Blue Beetle.

La cinta es protagonizada por Xolo Maridueña, Bruna Marquezine, Belissa Escobedo, George López, Raoul Trujillo y Susan Sarandon.





Suscríbete aquí para recibir directo en tu correo nuestras newsletters sobre noticias del día, opinión y muchas opciones más.

foh/sal