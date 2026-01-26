Becas Benito Juárez 2026: ¿cuándo caerá el primer depósito del año?; esto se sabe

Las Becas Benito Juárez, a cargo de la Coordinación Nacional de Becas para el Bienestar, apoyan a miles de estudiantes de primaria, secundaria, nivel medio superior y nivel superior en todo México.

Estos apoyos económicos del gobierno federal se realizan de manera bimestral a las y los alumnos que están inscritos a los programas:

Beca Rita Cetina : para estudiantes de primaria y secundaria

: para estudiantes de primaria y secundaria Beca Benito Juárez : para alumnos de nivel medio superios

: para alumnos de nivel medio superios Jóvenes Escribiendo el Futuro: para estudiantes de nivel superior

Usualmente, los depósitos de las Becas Benito Juárez se realizan durante el segundo mes del bimestre, una vez que ha terminado el calendario de pagos de las Pensiones para el Bienestar. Esto quiere decir que el pago para el periodo enero-febrero aún está pendiente para aquellos jóvenes y menores que cuentan con derechohabiencia.

Conoce cuándo comenzarán los depósitos para las diferentes becas Benito Juárez este 2026. Foto: Elaborada con IA

¿Cuándo se hará el primer depósito de las Becas Benito Juárez en 2026?

Aunque no se ha publicado el calendario oficial de pagos para las Becas Benito Juárez, se espera que los depósitos se reanuden en cuanto comience el mes de febrero.

De acuerdo con los canales oficiales de estos programas, los apoyos se depositarán después del 30 de enero, cuando se termine el proceso de entrega de tarjetas a estudiantes de secundaria.

Es importante recordar que, al igual que las Pensiones del Bienestar, las becas Rita Cetina, Benito Juárez y Jóvenes Escribiendo el Futuro, se entregan por orden alfabético, tomando en cuenta el primer apellido de los beneficiarios.

El pago se realiza directamente a las tarjetas del Bienestar de los derechohabientes y se puede retirar el dinero en una sucursal del Banco del Bienestar, o acceder a él con pagos realizados directamente con la tarjeta.

Se espera que durante febrero se realice la entrega de apoyos a todas y todos los beneficiarios de estos programas.

