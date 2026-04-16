Beca Rita Cetina para primaria: ¿qué se necesita para recoger tu tarjeta del Banco del Bienestar?; esto se sabe

Este lunes 13 de abril, el coordinador nacional de Becas para el Bienestar, Julio César León Trujillo, informó en conferencia de prensa que la entrega de tarjetas correspondiente a la Beca Rita Cetina para estudiantes de primaria comenzará en el mes de mayo de 2026.

Durante este periodo de inscripciones se contabilizó un total de 7.2 millones de niñas y niños de primarias públicas registrados, quienes recibirán un pago anual de 2 mil 500 pesos, contribuyendo en la compra de uniformes y útiles en el ciclo escolar correspondiente.

Este programa impulsado por el Gobierno de México busca fortalecer y garantizar el derecho a la educación, para que ningún estudiante abandone sus estudios por falta de recursos. La dispersión se llevará a cabo del próximo 18 de mayo y hasta el 31 de julio.

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La Beca Rita Cetina para alumnos de primaria abrirá su convocatoria pronto. Foto: Creada con IA (ChatGPT)

¿Qué documentos se necesitan para la entrega de tarjetas?

De acuerdo con el portal oficial de Programas para el Bienestar, para recoger la tarjeta del Banco del Bienestar, las personas que realizaron su registro deberán presentar la siguiente documentación en el momento que sean convocados para la tercera etapa.

Documentos de la madre, padre o tutor:

Identificación oficial en original y copia.

en original y copia. Copia del acta de nacimiento .

. Copia de la CURP .

. Copia del comprobante de domicilio con antigüedad no mayor a 6 meses.

Documentos de la alumna o el alumno:

Copia del acta de nacimiento.

Copia de la CURP.

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Señala que hay que revisar que el dispositivo desde el cual se efectuará la transacción tenga antivirus y programa de detección de software

Las personas que realizaron su registro serán convocadas previamente para la entrega de tarjetas, a través del plantel educativo de los estudiantes, mediante la página web oficial del programa, redes sociales verificadas y por el canal de WhatsApp de la institución.

¿Quién deberá recoger la tarjeta?

Además, la persona que deberá recoger la tarjeta será únicamente aquella que se registró como madre, padre o tutor en el periodo de solicitud, quien será también la o el titular del plástico donde se depositará el pago de la beca de manera anual por cada alumno o alumna inscrito.

1 estudiante de primaria: 2 mil 500 pesos anuales.

2 estudiantes de primaria: 5 mil pesos anuales.

3 estudiantes de primaria: 7 mil 500 pesos anuales.

¿Cuándo comenzarán los pagos?

Finalmente, el primer pago anual para todos los nuevos becarios comenzará a distribuirse a partir del mes de agosto de 2026, antes del inicio del próximo ciclo escolar, con el objetivo de apoyar a las familias con los gastos académicos y la educación de sus hijos e hijas.

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