Beca Rita Cetina 2025: ¿quiénes reciben el pago de mil 900 pesos hoy, 9 de octubre?

La Beca Rita Cetina es la ayuda económica bimestral que el Gobierno de México brinda a todos los estudiantes de secundaria pública.

La dispersión de este apoyo comenzó el 6 de octubre y terminará el viernes 17 de este mismo mes. Este pago corresponde al primero del ciclo escolar 2025-2026.

¿Qué letras reciben pago hoy, 9 de octubre?

De acuerdo con el calendario oficial y la información compartida por el Banco del Bienestar y Programas del Bienestar, hoy, jueves 9 de octubre, los apellidos que inicien con la letra “G”, son los que recibirán su pago.

El retiro se puede realizar en cualquier Banco del Bienestar, presentando el plástico o en cajero automático, sin intermediarios y de forma muy sencilla.

Este es el calendario oficial de pagos de la Beca Rita Cetina correspondiente al bimestre septiembre-octubre. Foto: X @apoyosbienestar

¿Qué monto recibirá hoy la letra “G”?

La beca Rita Cetina ofrece un apoyo económico bimestral de mil 900 pesos por familia, el pago de este mes corresponde a septiembre - octubre. Sin embargo, para aquellos hogares donde haya dos o más hijos en la secundaria, se brindarán 700 pesos extras por cada uno.

¿Qué puedo hacer si no puedo retirar hoy mi apoyo económico?

Si por alguna razón no puedes acudir el día que te corresponde según la letra inicial de tu apellido, no te preocupes. El dinero no se pierde, ni es obligatorio retirarlo ese mismo día.

El apoyo económico permanece disponible en tu cuenta del Banco del Bienestar, por lo que podrás retirarlo en los días siguientes o, si lo prefieres, utilizarlo en comercios participantes que acepten esta tarjeta.

Recuerda que el uso de la tarjeta es personal, por lo tanto, nadie más debe hacer el retiro por ti.

Beca Rita Centina 2025. Foto: Programas del Bienestar

