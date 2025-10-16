Beca Rita Cetina 2025: ¿qué letra recibe mil 900 pesos hoy, 16 de octubre?

La Beca Rita Cetina es el apoyo económico que el Gobierno de México brinda a todos los estudiantes de secundaria, este depósito corresponde al primer pago del ciclo escolar 2025 - 2026.

Millones de alumnos han sido beneficiados con este depósito, el cual se ha realizado desde lunes 6 de octubre y terminará mañana viernes 17, todo en orden alfabético para garantizar seguridad y eficiencia.

Beca Rita Cetina 2025: este es el calendario de pagos de octubre. Foto: Imagen generada con IA

Lee también ¿Qué pasa si no tramitas tu CURP Biométrica?

¿Qué letra recibe depósito hoy, 16 de octubre?

La ayuda económica surgió a principios de año y ofrece un monto bimestral de mil 900 pesos. De acuerdo al calendario de Pagos compartido por Programas del Bienestar, hoy jueves 16 de octubre los apellidos que inicien con la letra “S” serán los beneficiados.

De igual forma, se recuerda a todos los padres de familia, que pueden realizar el retiro en los Bancos del Bienestar, sin ningún tipo de comisión, ya sea en cajas o cajeros.

¿Por qué se llama así la beca?

La beca recibió ese nombre en honor a la maestra, feminista y escritora yucateca, Rita Cetina, figura clave en el apoyo de la educación para las mujeres en una época donde las oportunidades eran enfocadas sólo para hombres.

Además, fundó la Sociedad Científica y Literatura de Mérida, junto con la revista “La Siempreviva”, la primera revista escrita y editada por mujeres.

Lee también Mr Doctor acusa campaña de desprestigio contra Electrolit: "quisieron pagarme 48 mil pesos", asegura

Rita Cetina, maestra, escritora y feminista yucateca. Fuente: Gobierno de México

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

ffa/aov